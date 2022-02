Pomoc Ukraińcom płynie z Niepołomic

Poniżej garść informacji.

1. Całodobowy punkt informacji dla uchodźców z Ukrainy będzie znajdował się w siedzibie Straży Miejskiej w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 8). Rozpoczął działanie od 25 lutego 2022 r. od godz. 19.00 r. Będą tam zbierane informacje na temat aktualnych potrzeb uchodźców z Ukrainy, którzy przybędą do Niepołomic. Tam można uzyskać informacje dotyczące miejsc noclegowych i żywieniowych oraz innych form pomocy. Kontakt: email: pomocukrainie@niepolomice.eu tel. 12 281 02 04

2. Zbiórki dla osób poszkodowanych w wojnie na Ukrainie już ruszyły. Można pomóc przekazując następujące rzeczy: koce termiczne, śpiwory, maty do spania (z pokryciem foliowym), materace, ubrania, peleryny przeciwdeszczowe, środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, podpaski, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry, zestaw wielorazowych naczyń kuchennych: głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże, kubki, środki antyseptyczne, maseczki wielorazowe oraz żywność: woda, produkty żywnościowe nadające się do szybkiego przygotowania, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, żywność puszkowana, makarony, płatki błyskawiczne, a także zapałki, baterie, zapalniczki, świece, zestawy medyczne. Zbiórkę prowadzą:

EDUCATO, Na Grobli 7A, gdzie można zostawiać rzeczy z wymienionej listy, otwarte od 15.00 do 19.30.

Fit Cake Niepołomice w Galerii Handlowej na I piętrze, ul. Targowa 10, są otwarci w godz. 11.00 do 18.00.

Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice, ul. Grunwaldzka 15 d, w godz. od 7.30 do 21.00 (od 28 lutego do 3 marca)

AKT Niepołomice-Kraków, Dojo w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7 (Mała Hala), w godz. od 17.00 do 20.00 (od 28 lutego do 3 marca).

W sobotę i niedzielę (26-27.02) w godzinach 11:00-15:00 na Rynku w Niepołomicach stanie namiot Fundacji Lepsze Niepołomice

MKS Puszcza Niepołomice przed meczem. Rzeczy, które ze sobą przyniesiecie będzie można zostawić przy bramach wejściowych przed meczem.

– Od 1 marca planujemy również ogłosić zbiórki w szkołach i remizach strażackich, tam też będziemy gromadzić podarowane rzeczy - szczegóły podamy na bieżąco, prosimy obserwować stronę internetową – powiedział Roman Ptak, burmistrz Miasta i gminy Niepołomice.

3. Baza noclegowa i inne formy pomocy jeżeli chcesz pomóc prosimy o wypełnienie krótkiego formularza, w którym zadeklarujecie swoją chęć i możliwą formę pomoc https://forms.gle/or5PVqVCL6cd7BbBA, a to nam ułatwi koordynacje podejmowanych działań – a szczególnie szukanie i tworzenie bazy noclegowej

Powyższa lista będzie uzupełniania w miarę nadsyłania kolejnych informacji o przeprowadzanych zbiórkach i inicjatywach. Informacje prosimy nadsyłać na maila: promocja@niepolomice.eu.