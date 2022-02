280 tysięcy uchodźców już w Polsce. „Chcesz jechać pomagać na granicę? Coś ci opowiem”

To oczywiste, że wszyscy chcemy pomagać. Ale dziś od charytatywnych czy humanitarnych zrywów lepsze będą skoordynowane działania. Straż Graniczna poinformowała, że w ciągu czterech dni do Polski dotarło 280 tys. uchodźców (z czego 100 tys. tylko w niedzielę!). Już za moment będzie ich milion. A potem kolejny i może kolejny. I – o ile do tej pory spontaniczne porywy serca miały sens – niebawem takie oddolne inicjatywy przy granicy mogą wprowadzać tylko chaos.

Już wczoraj w Dorohusku wolontariuszom ciężko było zapanować nad grupą chętnych do pomocy Polaków trzymających w dłoniach kartki z ofertą transportu. Za moment ludzi na granicy będzie wielokrotnie więcej. Dlatego każdy, kto dziś planuje włączyć się w pomoc, powinien wiedzieć kilka rzeczy.

– Oczywiście możesz wsiąść do samochodu i jechać na któreś przejście graniczne, by np. stamtąd zabrać potrzebujących transportu uchodźców. Ale na początku odpowiedz sobie na kilka pytań.