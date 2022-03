Ukraińscy uczniowie zaczynają naukę w Polsce. „Nadzwyczajne środki”

Prawie pół miliona uchodźców z Ukrainy już dotarło do Polski. Do końca tygodnia ukraińskich dzieci w Polsce może być kilkaset tysięcy. Te w wieku szkolnym trafią do ławek ze swoimi rówieśnikami z Polski.

„Każdy uczeń czy student uciekający przed wojną i potrzebujący pomocy w Polsce – otrzyma ją” – zapewnia ministerstwo edukacji na swojej stronie internetowej. I tłumaczy dalej:

„Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie”.

Dziecko z Ukrainy w polskiej szkole. Procedury się zmieniają

– W normalnych okolicznościach dzieci cudzoziemskie przyjmowane są do polskich szkół zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, między innymi w oparciu o przetłumaczone na język polski świadectwo ukończenia danej klasy lub etapu edukacyjnego. Dziś wiadomo, że część dzieci przyjedzie do Polski bez takich dokumentów, dlatego będą przyjmowane na podstawie uproszczonych procedur. Sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga nadzwyczajnych środków – mówi dyrektor Monika Stelmach.

Dodaje, że szkoła już przygotowuje się do przyjęcia pierwszych czterech uczniów z Ukrainy. – Od kilku dni trwa organizowana w szkole zbiórka darów, zarówno dla osób, które zostały w Ukrainie, jak i dla tych, które już przyjechały do Częstochowy. Rodzice uczniów jak zawsze pięknie odpowiedzieli na naszą prośbę o pomoc. Teraz nowym uczniom będziemy musieli zapewnić także podręczniki, przybory szkolne, plecaki, dlatego z apelem o pomoc w organizacji najpotrzebniejszych szkolnych przyborów ponownie zwróciliśmy się do rodziców. Każdy nowy uczeń zostanie przez szkołę otoczony opieką – podkreśla dyrektor Szkoły Podstawowej w Częstochowie i zapewnia, że placówka uczniom z Ukrainy organizuje oczywiście dodatkowe lekcje języka polskiego.

– Szkoła zapewnia także pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim uczęszczającym do naszej placówki. Również nowym uczniom zostanie zapewnione wsparcie niezbędne do budowania poczucia bezpieczeństwa. Robimy wszystko, by dzieci nie straszyć, a wspierać – dodaje.

Zawieszone zajęcia w szkołach przy granicy?

Ministerstwo edukacji narodowej informuje też, że „w związku z sytuacją na Ukrainie na obszarze powiatów bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma oraz Przemyśla dyrektorzy mogą – w razie konieczności – zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych”, bo minister Przemysław Czarnek wydał „stosowne przepisy w tym zakresie”. Wszystko odbywałoby się na zasadach, które stosowane były jesienią ubiegłego roku w gminach graniczących z Białorusią. Oznaczają one wyłącznie możliwość, a nie konieczność podejmowania takich decyzji przez organy prowadzące, np. w sytuacji, gdy prosić o to będą rodzice dzieci.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Co z przedszkolami?

W niektórych przedszkolach były wolne miejsca, te placówki przyjmują pojedyncze osoby, problem polega na tym, że wiele nie jest przygotowanych na taki rozwój wypadków. – Nie jesteśmy z gumy, nie miałabym dzieci gdzie ulokować, grupy są pełne – słyszę od dyrekcji jednej z warszawskich placówek.

We Wrocławiu dotychczas sześć szkół i przedszkoli uruchomiło świetlice, w których rodzice także mogą na kilka godzin zostawić dzieci (także pod opieką psychologa) i w tym czasie załatwiać wszystko, co po przyjeździe do nowego kraju jest niezbędne.

Rodzice młodszych dzieci mogą liczyć na wsparcie choćby prywatnych przedsiębiorców. W stolicy sieć sal zabaw „Fikołki” zaoferowała swego rodzaju półkolonie (darmowe) dla dzieci od 5 roku życia, tak by ich opiekunowie mogli załatwiać w tym czasie kwestie formalne związane z powodowanym wojną pobytem w Polsce. W sumie w warszawskich „Fikołkach” codziennie prawie 200 dzieci znajdzie bezpieczną przystań.

Wiele klubów sportowych, centrów dziecięcej rozrywki – także robi wszystko, by wspierać najmłodszych w trudnym procesie adaptacji do nowych warunków. W sieci mnóstwo jest ofert darmowych treningów, wejściówek do parku trampolin, czy do tunelu aerodynamicznego.