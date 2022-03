Ukraińscy uczniowie zaczynają naukę w Polsce. „Nadzwyczajne środki”

Już jutro będziemy mieli czterech nowych uczniów. Trudno przewidzieć, ilu dołączy do nas w kolejnych dniach. Na pewno będziemy przygotowani na kilkudziesięciu, właśnie dziś taką informację wysłałam do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Gdyby dzieci było więcej, też będziemy je przyjmować, musimy im zapewnić dostęp do edukacji – mówi Monika Stelmach, dyrektor SP nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie.

Prawie pół miliona uchodźców z Ukrainy już dotarło do Polski. Do końca tygodnia ukraińskich dzieci w Polsce może być kilkaset tysięcy. Te w wieku szkolnym trafią do ławek ze swoimi rówieśnikami z Polski. „Każdy uczeń czy student uciekający przed wojną i potrzebujący pomocy w Polsce – otrzyma ją” – zapewnia ministerstwo edukacji na swojej stronie internetowej. I tłumaczy dalej: