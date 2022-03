Wojna na Ukrainie. Polacy bohaterami w oczach ambasadora USA. Padła zapowiedź pomocy

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski w środę 2 marca spotkał się w Sejmie z marszałek Elżbietą Witek. Tematem rozmów była wojna na Ukrainie, a także wiążąca się z nią współpraca na linii Polska-USA.

Wojna na Ukrainie. Polacy bohaterami w oczach ambasadora USA

Po zakończeniu spotkania Mark Brzezinski przyznał, że jest dumny z tego, co robią Polacy. – Polacy pokazują światu, czym jest gościnność. Jako Amerykanin polskiego pochodzenia jestem z nich dumny, jestem wdzięczny. Myślę, że mój świętej pamięci ojciec Zbigniew Brzeziński spogląda na nas i współczując Ukraińcom, uśmiecha się ciesząc się z tego co liderzy, bohaterowie czynią, próbując pomóc Ukrainie. Jesteśmy z was dumni, jesteśmy z wami – powiedział ambasador USA.

Dyplomata docenił nie tylko Polaków, którzy wspierają uchodźców z Ukrainy, ale również polski rząd. Podkreślił, że jeszcze nigdy nie widział takiej synchronizacji, jaka ma miejsce pomiędzy administracją prezydenta Dudy i prezydenta USA Joe Bidena. – Mamy pełną synchronizację. Muszę powiedzieć, że jest to najlepsza rzecz, jaką widziałem od wielu, wielu miesięcy – przyznał.

Brzezinski dodał również, że na terenie naszego kraju przebywa już ok. 10 tys. żołnierzy USA. Z ust ambasadora USA padło także zapewnienie, że Polska nie zostanie sama w niesieniu pomocy Ukraińcom.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Wojna Rosja – Ukraina. W Polsce jest już prawie 450 tys. uchodźców

Do Polski z Ukrainy ewakuują się nie tylko Ukraińcy, ale wszystkie osoby, które konflikt zbrojny zastał na terenie tego kraju. Są wśród nich m.in. studenci zagranicznych uczelni. W rozmowie z Radiem Zet wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że osoby nieposiadające odpowiednich dokumentów kierowane są do ośrodków Straży Granicznej, gdzie dokonywana jest weryfikacja ich tożsamości.

Szefernaker poinformował również, że minionej doby do Polski dotarło 98 tys. osób. Od początku wojny na Ukrainie do naszego kraju ewakuowało się 450 tys. osób.

Czytaj też:

UE: Rosja odcięta od SWIFT. Regulacje weszły w życie Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport