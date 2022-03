Wypadek autokaru z uchodźcami z Ukrainy. Pięć osób trafiło do szpitali

W czwartek 3 marca około godziny 6:30 na DK17 doszło do wypadku autokaru z uchodźcami. Na wysokości miejscowości Siedliszczki pojazd wiozący 73 osoby wjechał do rowu i przewrócił się. Do zdarzenia doszło pomiędzy Lublinem i Krasnymstawem, sprawą zajęli się funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. Policja jako wstępną przyczynę wypadku podała zaśnięcie kierowcy.

– Autokar wiozący obywateli Ukrainy, który przejechał w przejściu granicznym w Hrebennem i jechał do Lublina, na prostym odcinku drogi zjechał na pobocze i przewrócił się do rowu. W autobusie łącznie jechały siedemdziesiąt trzy osoby, w tym dwóch kierowców. Kierowca w wieku 47 lat był trzeźwy – informowała st. asp. Elwira Domaradzka, rzeczniczka prasowa policji w Świdniku.

Pomoc medyczną zorganizowano na miejscu zdarzenia. Do okolicznych szpitali przewieziono jedynie pięć osób, w tym czworo dzieci. Pozostałych pasażerów z innego już miejsca odbierze kolejny środek transportu. – Z moich obserwacji wynika, że są to głównie kobiety i dzieci. Na miejscu jest policja i straż pożarna – zapewniała Domaradzka..

Wojna na Ukrainie. Bardzo duże zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom

– Jest bardzo duże zaangażowanie w pomoc tym ludziom. W pierwszej kolejności najważniejsza była segregacja osób, które potrzebują pomocy. Te osoby, które brały udział w zdarzeniu zostaną przewiezione w bezpieczne miejsce i będą mogły w cieple poczekać na kolejny transport – zapewniała rzeczniczka lokalnej policji. Wypadek sprawił, że w godzinach porannych przejazd drogą numer 17 był utrudniony. Zorganizowano objazdy.

