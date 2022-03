Wojna na Ukrainie. O. Tadeusz Rydzyk ostrzega przed uchodźcami. „Trzeba uważać, pilnować”

Ojciec Tadeusz Rydzyk zabrał głos na temat uchodźców pojawiających się w Polsce. – Pomoc Ukraińcom idzie szeroko. Bogu dzięki, że Polacy mają serce. Chciałbym jednak przestrzec, żebyśmy uważali, bo my, Polacy, jesteśmy bardzo emocjonalni. Nas można wziąć na serce – powiedział na antenie swojej rozgłośni dyrektor Radia Maryja.

Wojna na Ukrainie. O. Tadeusz Rydzyk ostrzega przed uchodźcami

Toruński redemptorysta powiedział, że w naszym kraju pojawiło się 250-270 tys. Ukraińców z 500 tys. uchodźców w Polsce. O. Rydzyk nie pojadał jednak, skąd wziął te informacje. – A ta reszta to kto? Czy to nie ci, którzy nie dostali się w 2015 roku, czy teraz się nie dostali przez granicę białorusko-polską? Trzeba na to uważać. Tu bym bardzo uważał – mówił duchowny.

– Na pewno trzeba tu uważać, pilnować itd. Tu bym ostrzegał. Nie chcę straszyć, ale ostrzegać, bo to będzie destabilizowanie Polski – kontynuował dyrektor Radia Maryja. O. Rydzyk stwierdził, że „Zachodowi zależy na destabilizacji w Polsce i Wschodowi”. Dodał, że taki sam cel ma Władimir Putin. Toruński redemptorysta ostrzegał też, aby „nie dać sobą manipulować i zawsze patrzeć dalekosiężnie”.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Podkarpacka policja dementuje fake newsy

Głos ws. doniesień związanych z uchodźcami zabierała m.in. podkarpacka policja, która zwracała uwagę, że w sieci pojawia się wiele nieprawdziwych informacji, które mają dotyczyć przestępstw rzekomo popełnianych przez migrantów. Funkcjonariusze podkreślają, że nie odnotowano zwiększonej liczby przestępstw w związku z sytuacją na granicy. Zaznaczyli również, że takie doniesienia mogą wywołać „niepotrzebne niepokoje i negatywne reakcje wobec cudzoziemców”.

Wirtualna Polska podała, że wydarzenia z przemyskiego dworca, gdzie kibolskie i prawicowe bojówki zaatakowały uchodźców uciekających z Ukrainy, przypominają akcje dezinformacyjne prowadzone już wcześniej według podobnego scenariusza przez Rosjan. Celem takich działań ma być wywołanie chaosu i nienawiści Polaków do ofiar wojny na Ukrainie.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Pół miliona uchodźców w Polsce. Ekspert: „Tego trzeba za wszelką cenę uniknąć. To nie mogą być warunki więzienne”