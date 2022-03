Zbigniew Rau: Polska nigdy nie uzna zmian terytorialnych, które są wynikiem bezprawnej agresji

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się w sobotę w Rzeszowie z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem. Wcześniej szef amerykańskiej dyplomacji rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły koordynacji działań w odpowiedzi na agresję rosyjską na Ukrainie i wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Wojna na Ukrainie. Rau: Wzywam do zaprzestania rozlewu krwi

– Polska nigdy nie uzna zmian terytorialnych, które są wynikiem bezprawnej, niesprowokowanej agresji – oświadczył Rau na kponferencji prasowej po spotkaniu z Blinkenem. – Sposób, w jaki Rosja przeprowadza atak, w oparciu o chęć złamania ukraińskiego oporu, środkami, które terroryzują społeczność, strzelając do obszarów zamieszkanych, do elektrowni atamowych i do pojazdów niewojskowych, to złamanie prawa międzynarodowego – podkreslił szef polskiej dyplomacji. Minister zapowiedział, że „będzie to ścigane z największa tereminacją”.

– Wzywam Rosję do wycofania się z ataków na ludność cywilną. Żądam, aby strony spełniały prawo humanirtrane. Wszystkie działania muszą być wzięte pod uwagę w przyszłych negocjacjach pokojowych. Ze względu na własne, bolesne doświadczenia Polska konsekwentnie będzie domagać się ścigania przestępstw wojennych. To jest nasz dług historyczny – wskazał Rau.

Minister przekazał, żeby aby to osiągnąć Polska powołuje centrum, które będzie dokumentować przestępstwa popełniane przez Rosja na Ukrainie. – Wzywam do zaprzestania rozlewu krwi, do zawieszenia ognia na czas rozmów między Ukrainą i Rosją – powiedział Rau. Szef polskiego dyplomacji wezwał też do utworzenia korytarzy humanitranych. Poinformował, że Polska przyjęła już prawie 800 tys. uchodźców i będzie przyjmować każdego, kto będzie potrzebował pomocy.

Blinken o zwiększeniu wojsk USA w Polsce

Z kolei Blinken podkreślał, że Polacy i amerykanie doskonale wiedzą, jak to jest bronić wolności – Będziemy stali ramię w ramię w obronie Ukrainy – zapewnił. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreslił, że w reakcji na rosyjską agresję wzmacniana jest wschodnia flanka NATO. – Będziemy zwiększać liczbę zdolności bojowych i wyposażenia, które będa sprawane do Polski – zapewnił.

Po wizycie w Polsce Blinken uda się do Mołdawii i państw bałtyckich.

