MON z apelem do Polaków. Ma związek z wojną na Ukrainie

Wojna na Ukrainie trwa już dziesiąty dzień. W poniedziałek 7 marca może dojść do kolejnych rozmów między Rosją i Ukrainą. W obliczu konfliktu za naszą wschodnią granicą z ważnym apelem do Polaków zwrócił się MON. W specjalnym wpisie w mediach społecznościowych zaapelowano o niepublikowanie zdjęć przedstawiających wojska polskie i sojusznicze.

MON z ważnym apelem do polskich internautów

„Szczególnie dziś zastanówmy się nad tym, co i kiedy publikujemy w sieci. Zwracajmy uwagę przede wszystkim na informacje, które zamieszczamy w social mediach, a które m.in. dotyczą Wojska Polskiego oraz wszystkich wojsk sojuszniczych, które przebywają w naszym kraju” – zaapelowało w sobotę MON za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W poście podkreślono, że użytkownicy proszeni są o nieudostępnianie zdjęć, filmów i informacji dotyczących:

miejsca pobytu lub transportu żołnierzy,

dat i godzin przejazdów, wylotów, lądowań

liczby i rodzajów wojska

znaków i tablic rejestracyjnych pojazdów wojskowych

Polska kupi 250 czołgów Abrams od USA

W związku z trwającą za naszą wschodnią granicą wojną MON zapowiedział wzmocnienie polskiej armii. – Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, żeby nie stało się z Polską to, co dzieje się z Ukrainą, żeby agresor wiedział, że jeżeli uderzy na Polskę, to spotka się ze stanowczą odpowiedzią – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. – Inwestycje w bezpieczeństwo to warunek niepodległości. Widzimy, co dzieje się za naszą granicą. Stąd konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie – zwiększamy liczebność, modernizujemy – mówił szef MON.

Podczas konferencji Błaszczak powiedział, że Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams. – To najnowocześniejsze czołgi na świecie. Czołgi będą zlokalizowane na wschodzie Polski. Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt – podkreślił.

