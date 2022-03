Dr Kukiz-Szczuciński: Ewakuowaliśmy ponad 100 dzieci ze szpitala we Lwowie. Najmłodsze miało 37 dni i białaczkę

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Jak dziś wygląda sytuacja w ukraińskich szpitalach? Są bombardowane?

Dr Paweł Kukiz-Szczuciński: Znam osobiście sytuację szpitala we Lwowie, o szpitalach w innych regionach Ukrainy wiem od rodzin pacjentów, które ewakuowaliśmy, oraz od lekarzy. W tej chwili próbuje się wydostać z Charkowa grupa 15 dzieci wraz z lekarzem. Jeśli im się uda, przyjadą do szpitala onkologicznego we Lwowie, a potem ze mną konwojem do Polski. Gdy byliśmy we wtorek we Lwowie, lekarze mówili, że nie wszyscy pacjenci chcą się ewakuować: boją się jechać w nieznane, dzieci są leczone, tu nie toczą się walki.