Wojna na Ukrainie. Ponad milion uchodźców przyjechało już do Polski. „Ruch na granicy rośnie”

Nie maleje liczba osób, które przed wojną w Ukrainie uciekają do Polski. Tylko w niedzielę, 6 marca, granicę przekroczyło 142 tys. osób. „To rekord od 24 lutego, od momentu wybuchu wojny” – podkreślił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Wcześniej resort informował, że w niedzielę liczba uchodźców z Ukrainy, którzy wjechali do Polski, przekroczyła milion.

Dokładną liczbę uchodźców z Ukrainy podała Straż Graniczna – to 1 067 000 osób. Niewykluczone, że w poniedziałek padnie kolejny rekord, bo tylko do godz. 7 rano granicę przekroczyło aż 42 tys. osób. „Ruch na granicy polsko-ukraińskiej rośnie” – informują pogranicznicy.

Część uchodźców trafia do punktów recepcyjnych, które działają już w całej Polsce, wielu z nich schronienie znajduje w prywatnych domach i mieszkaniach. Niektórzy niedługo po przekroczeniu granicy jadą albo dalej na zachód, albo wracają do swoich krajów. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker informował, że z lotniska w Katowicach do Uzbekistanu odleciało już ponad 2 tys. obywateli tego kraju, którzy uciekli z Ukrainy. Wkrótce do swojej ojczyzny mają też wyruszyć obywatele Azerbejdżanu.

Wojna na Ukrainie. Znamy szczegóły specustawy o pomocy Ukraińcom

W rządzie trwają prace nad specustawą, regulującą kwestie pomocy Ukraińcom. Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt pojawił się w wykazie prac legislacyjnych rządu 2 marca. Określa on „szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa”.

Rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że rząd przyjmie projekt na posiedzeniu w poniedziałek, a następnie zostanie on niezwłocznie skierowany do prac w Sejmie. Posłowie zajmą się na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się we wtorek.

Do szczegółów specustawy dotarło RMF FM. Z informacji radia wynika, pobyt osób, które wjechały do Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy, będzie legalny przez co najmniej 18 miesięcy od momentu rozpoczęcia wojny. Uchodźcy otrzymają też szereg uprawnień. Będą mieli między innymi zagwarantowane z automatu prawo do wykonywania pracy na terytorium Polski, będą mogli także uzyskać status osoby bezrobotnej lub osoby poszukującej pracy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już, że osoby, które będą przyjmowały uchodźców z Ukrainy, będą otrzymywały około 40 złotych dziennie za daną osobę.

