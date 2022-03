Anonymous pisze o Polakach. Doceniono gest

Grupa Anonymous wypowiedziała Rosji wojnę cybernetyczną. W ramach walki hakerom, którzy zwykli nazywać siebie „haktywistami” doszło już m.in. do wyłączenia strony FSB, ataków na rosyjskie telewizje, podczas których ramówka została zastąpiona ukraińską muzyką patriotyczną, czy też zhakowania yachtu Władimira Putina.

Anonymous pisze o Polakach. Udostępniono zdjęcie

Tym razem grupa Anonymous zwróciła uwagę na działania Polaków, którzy na dworcach zostawiają dziecięce wózki po to, żeby mogły z nich skorzystać ukraińskie matki i ich dzieci, którym udało się uciec z Ukrainy.

„Rodzice w Polsce pozostawili wózki dziecięce na stacjach kolejowych dla ukraińskich mam, które uciekły niosąc swoje dzieci” – napisała grupa Anonymous na swoim Twitterze, załączając zdjęcie z jednego z dworców.

To nie pierwszy raz, kiedy na kanałach informacyjnych kolektywu Anonymous pojawia się polski wątek. Kilka dni temu grupa umieściła post w języku polskim, w którym dementowała doniesienia, jakoby w ramach wojny z Rosją miała zabrać pieniądze z kont Rosjan i przekazać je na rzecz ukraińskiej armii. We wpisie podkreślono, że ataki kolektywu skierowane są we Władimira Putina, nie w zwykłych Rosjan.

Anonymous, czyli bohaterowie, których teraz potrzebujemy?

W rozmowie z „Wprost” ekspert od cyberbezpieczeństwa dr Piotr Łuczuk przyznał, że grupa Anonymous to zamaskowani bohaterowie, którzy są teraz potrzebni. – W dzisiejszych czasach potrzebujemy bohaterów. Niekoniecznie krystalicznie czystych. Po prostu bohaterów, z którymi będziemy w stanie w pewien sposób się identyfikować, ale też takich, którzy będą w stanie nas uspokoić. Pokazać, że sytuacja jest pod kontrolą, że jeszcze nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać, że jeszcze możemy wygrać – mówił ekspert.

Dodał przy tym, że mimo wszystko powinniśmy pamiętać, że mamy do czynienia z hakerami, którzy dziś wzięli na celownik Rosję, ale jutro mogą atakować Polskę, czy dowolny inny kraj na świecie. – Byłbym krytyczny jeśli chodzi o takie bezkrytyczne podejście do całego hakerskiego świata, bo musimy pamięć taż, że spora część hakerów, którzy teraz walczą z Rosją Putina, w nieodległej przyszłości lub przeszłości mogła, lub będzie mogła atakować nasze komputery. To jest naprawdę bardzo złożony świat. Na pewno nie jest to wszystko czarno-białe, ma różne odcienie szarości i to właśnie z tymi różnymi odcieniami szarości powinniśmy traktować kolektyw Anonymous – podkreślał dr Piotr Łuczuk.

