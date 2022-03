Wojna na Ukrainie. Agata Kornhauser-Duda wyszła z inicjatywą. Akcja na Dzień Kobiet

Trwa dwunasty dzień wojny na Ukrainie. Rosja zaatakowała sąsiedzki kraj, a swoje działanie określa kłamliwym hasłem „specjalnej operacji”. Takie określenie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a wpisuje się jedynie w narrację Kremla. Rosyjscy żołnierze atakują zarówno obiekty wojskowe jak również cywilne. Dzisiaj odbyła się trzecia tura rozmów między przedstawicielami Rosji i Ukrainy. Mimo podejmowanych prób negocjacji nie widać deeskalacji konfliktu.

Wojna na Ukrainie. Agata Kornhauser-Duda z inicjatywą na Dzień Kobiet

W ubiegłym tygodniu Agata Kornhauser-Duda i Diana Nausėdienė połączyły siły we wspólnej inicjatywie. Pierwsze damy Polski i Litwy w otwartym liście wzywały do zakończenia wojny na Ukrainie. Kilka dni później Agata Kornhauser-Duda zaproponowała inicjatywę na Dzień Kobiet.

– Zwracam się z apelem do kobiet na całym świecie. Nie możemy pozostać obojętne wobec wojny na Ukrainie, która z dnia na dzień pochłania coraz więcej ofiar, także wśród ludności cywilnej. Przypadający 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet to jedno z najważniejszych świąt w Rosji. Wykorzystajmy tę szczególną okazję, by zwrócić się do wszystkich kobiet w Rosji z apelem o powstrzymanie toczącej się w Ukrainie wojny. Poprośmy je o to, by dla pokoju i życia, jako matki, żony, córki rosyjskich oficerów i żołnierzy uczestniczących w inwazji na Ukrainę, wystąpiły w dniu swego święta przeciw dalszemu rozlewowi krwi – powiedziała pierwsza dama Polski.

W dalszej części krótkiego nagrania Agata Kornhauser-Duda opisała konkretną akcję, w której kluczowy będzie hasztag. – Niech każda z nas opublikuje w mediach społecznościowych w najbliższy wtorek, 8 marca, swoje zdjęcie z kartką papieru, na której widnieć będzie napis #RosyjskieKobietyZatrzymajcieWojnę. Mam nadzieję, że – jeśli to przesłanie rozejdzie się szeroko po świecie – zdoła przebić się przez rosyjską cenzurę i dotrze do serc i umysłów tysięcy Rosjanek. Kobiety razem mogą zdziałać wiele i wierzę, że naprawdę mogą zatrzymać wojnę w Ukrainie! – powiedziała na zakończenie Agata Kornhauser-Duda.

