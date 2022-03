Zgromadzenie Narodowe w piątek. „Z udziałem szefa NATO i wystąpieniem prezydenta USA"

W poniedziałek 7 marca Andrzej Duda podczas spotkania z dziennikarzami w Pałacu Prezydenckim poinformował, że złożył do marszałek Elżbiety Witek wniosek o zwołanie Zgromadzenia Narodowego. Już wówczas wiadomo było, że prezydent zamierza wygłosić orędzie w związku z rocznicą wstąpienia Polski do NATO, ale nie będzie to jedyny wątek przemówienia. Andrzej Duda ma nawiązać również do bieżących wydarzeń na Ukrainie.

– Tuż za naszą granicą toczy się wojna, w której nie jesteśmy neutralni – jesteśmy częścią NATO i wspieramy Ukrainę – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Andrzej Duda.– Możemy spodziewać się tego, że jesteśmy i nadal będziemy poddawani atakom propagandowej machiny rosyjskiej. Obserwujemy już próby odwracania sytuacji na granicy i sugerowania, że uchodźcy stają się ofiarami rasizmu – kontynuował prezydent.

Zgromadzenie Narodowe z udziałem szefa NATO

W poniedziałek w godzinach wieczornych Polska Agencja Prasowa, powołując się na słowa wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego podała, że Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 16. „Z udziałem szefa NATO i wystąpieniem prezydenta USA” – czytamy w krótkim komunikacie.

Przypomnijmy – Ukraina już dwunasty dzień broni się przed rosyjską agresją. Rosja zaatakowała sąsiedzki kraj, a swoje działanie określa kłamliwym hasłem „specjalnej operacji”. Takie określenie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a wpisuje się jedynie w narrację Kremla. Rosyjscy żołnierze atakują zarówno obiekty wojskowe jak również cywilne. Dzisiaj odbyła się trzecia tura rozmów między przedstawicielami Rosji i Ukrainy. Mimo podejmowanych prób negocjacji nie widać deeskalacji konfliktu.

