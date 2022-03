Startuje dwudniowe posiedzenie Sejmu. W planach m.in. projekt pomocy Ukraińcom i reforma Ziobry

Obrady Sejmu rozpoczną się o godzinie 10 we wtorek 8 marca od sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o wyrobach medycznych. Projekt został pod koniec lutego przyjęty przez rząd i ma na celu dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego.

Wojna na Ukrainie. Sejm o pomocy uchodźcom

Z harmonogramu prac wynika, że o 11:30 posłowie zajmą się przyjętym przez rząd w poniedziałek projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z inwazją Rosji. Projekt zakłada min. że ukraińscy uchodźcy w Polsce będą mogli otrzymać numer PESEL i korzystać z polskich usług publicznych. Ponadto mają taże otrzymać niektóre świadczenia społeczne. Nowe przepisy mają również uregulować kwestie związane z legalizacją pobytu Ukraińców w Polsce.

Parlamentarzyści będą także debatować nad rządowym projektem zmieniającym ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz projektem dotyczącym emerytur pomostowych. Sejm zajmie się również projektem nowelizacji prawa wodnego, dotyczącej zarządzania przez wojewodów inwestycjami mającymi za zadanie przeciwdziałać suszy.

Sejm zajmie się projektami Ziobry

Na 17:45 zaplanowano dyskusję o projekcie ustawy nowelizującej Kodeks Postępowania Cywilnego. Projekt ten przewiduje zmiany w przepisach dotyczących spraw rozpoznawanych w trybie Konwencji haskiej - chodzi o kwestie związane z uprowadzeniem dziecka za granicę.

W środę 9 marca politycy zajmą się innym projektem dotyczącym wymiaru sprawiedliwości - chodzi o nowelizację kodeksu karnego. Głównym założeniem projektu jest zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa. Maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności ma w myśl projektu wzrosnąć z 25 do 30 lat, okres karalności zabójstwa ma zaś wzrosnąć z 30 do 40 lat. Nowym typem przestępstwa będzie także przyjęcie zlecenia i przygotowanie się do zabójstwa.

