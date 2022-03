Strefa wykluczenia wraz z elektrownią atomową w Czarnobylu od blisko dwóch tygodni pozostają pod okupacją Rosji. Od piątku 4 marca wojska Putina zajmują teren zaporoskiej elektrowni atomowej. W związku z ryzykiem pojawienia się skażenia lub, co bardziej prawdopodobne, prowokacji ze strony Rosji, służby regularnie informują o sytuacji związanej z promieniowaniem.

Wojna na Ukrainie a promieniowanie w Polsce. Jest najnowszy komunikat PAA

We wtorek 8 marca kilka minut po godzinie 8 rano Polska Agencja Atomistyki opublikowała najnowsze informacje dotyczące ewentualnego promieniowania w Polsce. W komunikacie potwierdzono, że w naszym kraju nie odnotowano niczego niepokojącego.

„PAA nie odnotowała żadnych, niepokojących zmian w wynikach pomiarów promieniowania jonizującego w ramach krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. Czuwamy nad sytuacją radiacyjną” – przekazała za pośrednictwem Twittera Polska Agencja Atomistyki.

Przypominamy, że kolejne informacje na temat promieniowania pojawiają się kilka razy dziennie. Od początku wojny na Ukrainie w naszym kraju ani razu nie odnotowano wzrostu poziomu promieniowania.

Sytuacja na Ukrainie napięta, ale stabilna

We wtorkowy poranek SNRCU, czyli Państwowy Inspektorat Nadzoru Jądrowego Ukrainy, poinformował o sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Z przekazanych informacji wiemy, że nadal znajduje się ona pod okupacją wojsk Putina. Na terenie elektrowni atomowej nadal działają dwa z sześciu reaktorów. Jeden jest remontowany, a pozostałe są wyłączone.

W komunikacie podkreślono, że sprawne są wszystkie systemy kontroli promieniowania zarówno na terenie elektrowni, jak i w najbliższej okolicy. Pomiary nie wskazują na wzrost promieniowania.

SNRCU poinformował jednak, że w mieście Enerhodar, które zamieszkują głównie pracownicy elektrowni, występują problemy z dostępem do żywności. „Nie ma możliwości dostarczania artykułów spożywczych do sklepów, większość dostawców usług internetowych do tej pory nie świadczy usług dostępu do Internetu” – podano we wtorkowym komunikacie.

