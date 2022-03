„Jesteśmy zmuszeni wypisać się z partii”. Trzej posłowie „rozpoczynają budowę czwartej nogi” Konfederacji

– Trudne czasy prowadzą do trudnych decyzji, hartują stal. Rozpoczynamy właśnie budowę czwartej nogi Konfederacji, która będzie wolnościowa. Będzie to nowa partia, która będzie funkcjonowała w tym momencie w ramach Konfederacji – ogłosił we wtorek w Sejmie Artur Dziambor. Poseł tłumaczył, że razem z Jakubem Kuleszą i Dobromirem Sośnierzem zdecydowali się na taki krok, bo w „sytuacji, w której znalazła się teraz Polska, również z powodu bestialskiego napadu Rosji na Ukrainę, będzie bardzo brakowało przekazu typowo rynkowego, gospodarczego”. – Już dziś widzimy, że nie ma zainteresowania, żeby skupiać się na tych tematach. Całkowicie zapomnieliśmy o tym, że jest ogromna inflacja, nie rozmawiamy o tym, że słabnie złoty, nie rozmawiamy o tym, jak wyglądają sytuacje życiowe kredytobiorców – wyliczał Dziambor.

Rozłam w partii KORWiN. Trzej posłowie odchodzą

– Po prawdziwej kanonadzie nieodpowiedzialnych wypowiedzi prezesa na tematy ukraińskie, jesteśmy zmuszeni wypisać się z partii KORWiN. Oczywiście wiemy, że Janusz Korwin-Mikke miał takie wypowiedzi już wcześniej, od lat był znany z mniej lub bardziej prorosyjskich wypowiedzi. W zwykłych czasach pokoju był to tylko irytujący ekscentryzm, natomiast od kilku tygodni jest to temat numer jeden i w obliczu wojny na Ukrainie nie jesteśmy w stanie nadal się identyfikować jako partia KORWiN. Trudno odcinać się od wypowiedzi Korwina-Mikkego z etykietką partii KORWiN. Nie wierzymy też w to, że uda się zreformować prezesa – wskazał z kolei Sośnierz. Polityk oświadczył, że nowa partia będzie „bez putinizmów, bez lekkiej pedofilii i bez dywagacji, czy Hitler wiedział o Holocauście”.

Z kolei Kulesza wyjaśniał, ze partia będzie zajmować się tematami gospodarczymi, a szczególnie w kontekście kryzysu po napaści Rosji na Ukrainę. – Ta konferencja to jest dopiero zapowiedź powstania nowej formacji – podkreślił poseł. Na razie nie wiadomo, jak nowe ugrupowanie będzie się nazywało i nie są znane szczegółowe założenia programowe.

Z kolei na Twitterze Kulesza podkreślił, że „zmiany są czymś normalnym”. „Często dokonywane są siłą. Partie powstają, łączą się, rozpadają” – napisał, parafrazując jeden z ostatnich wpisów Korwina-Mikkego, który tych samych słów użył w odniesieniu do państw.

Posłowie Konfederacji reagują

Na rozłam w partii KORWiN inni posłowie Konfederacji. Robert Winnicki, który reprezentuje Ruch Narodowy, napisał na Twitterze, że „ubolewa” nad podziałem, ale przyznał, że „jest w stanie zrozumieć powody tej decyzji”. „Cieszę się z deklaracji, że ich ruch nie zmienia nic jeśli chodzi o naszą współpracę w ramach Konfederacji' – oświadczył. W podobnym tonie wypowiedział się Witold Tumanowicz”.Stworzenie nowej partii wolnościowej to kontrowersyjny krok ale rozumiem motywację. Wierzę, że szybko poukładamy zasady współpracy a Konfederacja wyjdzie po tym wzmocniona„ – napisał.

Do tej pory Konfederację tworzyły trzy ugrupowania: KORWiN, Ruch Narodowy i środowisko Grzegorza Brauna. Po odejściu trójki posłów z KORWiN partia ta będzie miała dwóch reprezentantów w Sejmie: lidera Janusza Korwina-Mikkego i Konrada Berkowicza.

