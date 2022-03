Wiceminister zdrowia podał najnowsze dane o koronawirusie w Polsce

Wiceszef resortu zdrowia przekazał najnowsze doniesienia o pandemii koronawirusa. – COVID-19 dalej jest wśród nas. Dzisiejsze liczby to pokazują, że to jeszcze nie koniec pandemii. Mamy 14415 przypadków zakażeń i ponad 200 zgonów. To pokazuje, że COVID-19 w dalszym ciągu zbiera niechlubne żniwo – powiedział Waldemar Kraska.

Wiceminister podkreślił, że jeśli porównamy dane tydzień do tygodnia, to mamy niewielki spadek liczby nowych zakażeń – o około 2 proc. – W tej chwili osiągamy już jakby pewną stabilizację, ale liczymy się z tym, że tych przypadków może być więcej, ponieważ już ponad milion uchodźców z Ukrainy dotarło do Polski, a tam wyszczepialność na COVID-19 była na poziomie około 35 proc. – tłumaczył.

Waldemar Kraska zaznaczył, że codziennie zmniejsza się liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. – Dzisiaj jest to poniżej 9 tys. Dzięki temu przybywa łóżek, które możemy natychmiast przekazać dla pacjentów z innymi schorzeniami – mówił polityk.

Koronawirus. Ile osób jest zaszczepionych?

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 22 250 993 osoby. Od 1 marca w Polsce dostępna jest także szczepionka firmy Novavax. Pełny cykl obejmuje dwie dawki, z zachowaniem odstępu co najmniej 21 dni.

Zgłoszono 18 466 niepożądanych odczynów. Większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny – poza łagodnymi – jakie zanotowano, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.

Czytaj też:

Nawet łagodny COVID-19 może spowodwać... zmniejszenie mózgu. Dotyczy to głównie jednego wariantu