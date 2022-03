Wspieraj polskie wojsko i zarabiaj. Zaskakujący pomysł wiceszefa MON rodem z 20-lecia międzywojennego

Obejmująca łącznie 14 ustaw zmiana zapisów obowiązujących od 1967 roku to w istocie rewolucja zmieniająca fundament obronności kraju. Ustawa o obronie ojczyzny ma poparcie wszystkich sił, które obecnie zasiadają w Sejmie, ale nie ma zgody co do szczegółów. Istnieje co najmniej kilka istotnych punktów spornych, które przedstawiciele opozycji w podkomisji (organ liczy razem 11 członków – 6 z PiS, 2 z KO, po 1 z PSL, Nowej Lewicy i PL 2050) chcieliby widzieć w kształcie innym, niż ten zaproponowany przez rządzących.

Poza pracami nad ustawą, która ma m.in. przynieść znaczne zwiększenie nakładów na obronność, swoją propozycję nowego źródła finansowania armii zgłasza tworzące większość rządową Stowarzyszenie OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej.