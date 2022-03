Dramatyczna sytuacja uchodźców na Torwarze. „Zaraz tam się zrobi epidemia i głodówka”

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, „Wprost”: Ilu wolontariuszy pracuje na Torwarze, czym się konkretnie zajmujecie?



Mamy grupę 200 wolontariuszy, których zgromadziliśmy totalnie oddolnie, ludzie zapisywali się przez Facebook. Staramy się, żeby codziennie było około 20 wolontariuszy, ale mieliśmy już momenty, że było ich pięciu – każdy ma pracę, rodzinę, inne obowiązki. Nie możemy nikogo zmusić, żeby regularnie przychodził. Więc zdarzało się, że naprawdę garstka ludzi koordynowała działania. A to, co my robimy, to tak naprawdę wszystko. Wszystko, oprócz rejestracji uchodźców. To na barkach wolontariuszy spoczywa to, żeby uchodźcy dostali jakikolwiek posiłek, żeby wszystkie osoby, które tu przyjeżdżają miały co zjeść. Nasi ludzie siedzą z telefonami, obdzwaniają knajpy i błagają, żeby ktoś nam coś podarował. Odpowiadamy też za to, żeby na miejscu był zapewniony suchy prowiant, jedzenie dla dzieci, wszystkie kaszki, mleczka, słoiczki, środki higieniczne, chemia – przecież te osoby tam śpią.