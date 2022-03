Prezes NBP: Będziemy podwyższać stopy procentowe

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o zadecydowała o podniesieniu referencyjnej stopy procentowej z 2,75 proc. do 3,50 proc. Podobnej zmianie uległy także inne stopy procentowe NBP. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński wyjaśniał, że RPP doszła do wniosku, że jest to "najbardziej rozsądne posunięcie". Glapiński zapowiedział, że należy spodziewać się dalszych podwyżek.

- Wszystko wskazuje na to, ze na najbliższych posiedzeniach nadal będziemy podnosić stopy procentowe. Jaki będzie ostateczny pułap podwyżek? Tego nie wiem, choć oczywiście istnieje górny pułap, którego przekroczyć nie można - powiedział podczas konferencji szef Banku Centralnego.

Dopytywany przez dziennikarzy, jakiego górnego pułapu podwyżek można się spodziewać, Glapiński przypomniał, że w przeszłości wskazywał poziom 4 - 4,5 proc. - Dziś pewnie bym ten pułap podwyższył - powiedział prezes NBP.

Wkrótce więcej informacji