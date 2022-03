Doradcy Andrzeja Dudy: Putin pod ścianą. Zełenski wyznaczył swojego sukcesora

– Polska i Turcja, te dwa kraje wierzą w to, że Ukraina wygra tę wojnę. Jeśli tak się stanie, to po niej Unia Europejska sfinansuje odbudowę kraju i zajmie się przyspieszoną ścieżką przystąpienia Ukrainy do UE. To otworzy nowy rozdział w historii dla krajów wschodu, które będą chciały wejść do unijnych struktur – taki bardzo optymistyczny scenariuszy kreśli jeden z doradców prezydenta.

Postrzeganie w ten sposób zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej wynika z codziennych rozmów prezydenta Polski z prezydentem Ukrainy. Bardziej pesymistyczny scenariusz zakłada, że wojna potrwa kilka miesięcy i skończy się całkowitym przejęciem Ukrainy.