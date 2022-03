Wiceprezydent USA z wizytą w Polsce. Spotka się m.in. z Dudą i Morawieckim

Samolot z Kamalą Harris wylądował w środę wieczorem na Lotnisku Chopina po godzinie 22:00. Amerykańską wiceprezydent powitali m.in. ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski i szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Jakub Kumoch.

„Wiceprezydent Harris przybyła z wizytą, aby kontynuować naszą bliską współpracę w odpowiedzi na brutalną wojnę Putina w Ukrainie” – napisał Brzeziński.

Plan wizyty Kamali Harris w Polsce

W planach wizyty zastępczyni Joe Bidena są spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Wysocy rangą członkowie administracji USA przekazali, że podczas rozmów omówione zostaną dalsze kroki w sprawie wzmocnienia wschodniej flanki NATO, sankcje przeciwko Rosji oraz pomoc dla Ukrainy, także militarna.

O 10:15 rozpocznie się spotkanie wiceprezydent USA z premierem, a o 10:25 – rozmowy delegacji. Następnie o 10:50 Kamala Harris uda się do Belwederu, gdzie o 10:55 spotka się w „cztery oczy” z prezydentem Andrzejem Dudą. Na 11:05 zaplanowano rozmowy delegacji, a o 12:20 – spotkanie prezydenta RP i wiceprezydent USA z przedstawicielami mediów.

Kamala Harris ma także w planach spotkanie z żołnierzami stacjonującymi w Polsce. – Ta obecność sojusznicza pod każdym względem jest w tej chwili bardzo intensywna i to mnie cieszy. To jest właśnie też pokazanie, że to nie żadna fasada, tylko realny, twardy fakt – ocenił prezydent Andrzej Duda.

Wojna Rosja-Ukraina. Pomoc dla uchodźców

Rzeczniczka amerykańskiej wiceprezydent powiedziała, że część spotkań będzie poświęcona także pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Chodzi także o możliwe sposoby wsparcia ze strony USA dla sąsiadów Ukrainy, którzy przyjmują osoby uciekające przed wojną. Wcześniej prezydent Joe Biden zapowiedział, że USA będą „dzielić odpowiedzialność za opiekę nad uchodźcami, aby koszty nie spadały tylko na kraje europejskie, które są państwami granicznymi z Ukrainą”.

W piątek jego zastępczyni odleci do Rumunii. W Bukareszcie będzie rozmawiała z prezydentem kraju Klausem Iohannisem oraz z amerykańskimi dyplomatami.

