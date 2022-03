Wolontariusze narażeni na PTSD. Pomagasz uchodźcom? Zwróć uwagę na te objawy

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Dziesiątki, o ile nie setki tysięcy Polaków niosą uchodźcom pomoc, zapraszają do swoich domów, a przecież nikt z pomagających nie był gotowy na to, by obcować z tragedią tych rozmiarów. Zastanawiam się, czy wolontariuszom grozi zespół stresu pourazowego, czyli PTSD (ang. posttraumatic stress disorder).



Dr Agnieszka Mościcka-Teske, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Poznaniu: Jak najbardziej. Istnieje takie zjawisko, które nazywa się wtórną traumatyzacją albo traumą zastępczą i rzeczywiście osoby, które niosą pomoc, są na nią narażone.

Narażeni są też dziennikarze, którzy, niejednokrotnie ryzykując życiem, relacjonują rosyjską inwazję.

To prawda. Takie sytuacje wtórnej traumatyzacji dotyczą też ludzi, którzy w ogóle w swoim życiu zawodowym pomagają. To ratownicy medyczni, strażacy i przedstawiciele innych służb, które walczą ze skutkami katastrof. Temat mamy rozpoznany.