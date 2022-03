Morawiecki: Wszyscy się zgadzają na Ukrainę w UE. Jest jedno „ale”

Premier brał udział w dwudniowym nieformalnym szczycie unijnym w Wersalu. W czwartek przywódcy zgodzili się na rozpoczęcie procesu integracji Ukrainy z UE, jednak nie byli jednomyślni co do tego, kiedy powinno to nastąpić.

W piątek premier Mateusz Morawiecki odniósł się do te dyskusji. – Po kilku godzinach dobrej, ożywionej debaty stało się jasne dla wszystkich, że chcemy zobaczyć Ukrainę w Unii Europejskiej. Jedni chcieliby ten proces przyśpieszyć – jak Polska, ale są niestety kraje, które chcą spowolnić ten proces – jak Holandia– mówił.

Dodał, że wszyscy zgadzają się, że ostatecznie Ukraina powinna wstąpić do Wspólnoty. – Ważne jest też zdanie, które znalazło się w deklaracji, że chcemy wspierać Ukrainę w jej wysiłkach, aby przyłączyła się do naszej Europy. Słowo „naszej” jest jednoznaczne, świadczy o tym, że chodzi tu o Unię Europejską – zaznaczył.

Uchodźcy z Ukrainy. Pomoc Unii Europejskiej

Premier dodał, że podczas rozmów przywódcy skupili się na sytuacji uchodźców uciekających przed wojną za naszą wschodnia granicą.

– Dziennie wyjeżdża z Ukrainy między 100 a 200 tys. osób, do Polski, na Słowację, do Węgier czy do Rumunii – mówił. Polska stanęła tutaj na wysokości zadania. Samorządy, rząd, organizacje pozarządowe, przede wszystkim Polacy wiedzą, że znajdujemy się w historycznym momencie, w którym trzeba otworzyć drzwi – podkreślił.

Premier zapewnił, że do Polski trafią środki finansowe na pomoc dla uchodźców. – Środki będą płynęły do nas szerokim strumieniem, ze względu na to, że jesteśmy głównym krajem przyjmującym uchodźców – powołując się na szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, przekazał, że była mowa o ponad 1 miliardzie euro wsparcia finansowego.

