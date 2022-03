Włodymyr Zełenski zakończył przemówienie po polsku. „Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina”

Przemówienie Włodymyra Zełenskiego poprzedziły w parlamencie długie oklaski. – Gdy zostałem prezydentem w 2019 roku, odczuwało się, że trzeba będzie przejść długą drogę z Polską. Było chłodno w naszych relacjach, w naszym nastroju wobec siebie – mówił prezydent Ukrainy. – Chciałem przejść tę drogę szybko, drogę do ciepła. Wiedziałem, że z natury jesteśmy sobie bliscy, Ukraińcy i Polacy – dodał.

– Gdy jest ktoś, kto bije jak bydle, trzeba mieć kogoś, na kogo można liczyć, wyciągnie pomocną dłoń. Nad ranem 24 lutego nie miałem wątpliwości, kto będzie taką osobą, kto powie mi: bracie, nie zostaniesz z wrogiem sam na sam. Tak się stało. Jestem za to wdzięczny, polscy bracia i siostry są z nami. To jest naturalne – mówił dalej Zełenski, przypominając, że w inwazji Rosji na Ukrainę zginęło 78 dzieci.

Zełenski przypomniał słowa Lecha Kaczyńskiego. "Razem możemy wszystko"

Prezydent Ukrainy przypominał również słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi w 2008 roku. – Doskonale wiemy, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem być może przyjdzie czas na moje państwo, na Polskę. 24 lutego stało się to straszne jutro dla Ukrainy, o którym mówił prezydent Kaczyński. Dzisiaj walczymy, aby dla państw bałtyckich i dla Polski takiego złego czasu nie było – przemawiał Zełenski.

– Pamiętajmy, razem jest nas 90 milionów, razem możemy wszystko, jest to historyczna misja Polski, historyczna misja Ukrainy, być liderami, wyciągnąć Europę z tej przepaści, powstrzymać przekształcenie Europy w ofiarę. Możemy to zrobić – mówił Zełenski.

Dalej Zełenski nawiązywał do katastrofy w Smoleńsku i tego, jak badano jej okoliczności. – Wiemy, co to oznaczało dla was, co oznaczało dla was milczenie wszystkich, którzy dokładnie to wiedzieli – zauważał. – Bracia i siostry Polacy, odczuwam, że już zbudowaliśmy niezwykły sojusz. Być może na razie nieformalny, ale jest to sojusz, który wyrasta z realiów – stwierdził.

Zełenski: Podzielimy się z wami naszym zwycięstwem

Prezydent Ukrainy dziękował również Polakom za to, że przyjęli uchodźców. – Przyjacielu Andrzeju, droga Agato, twierdzę, że już się połączyliśmy. Połączyliśmy, zgodnie ze słowami wielkiego Polaka Jana Pawła II, że będziemy wspólnie zdobywać i tworzyć wolność. Jestem przekonany, że będziemy bronić wolności razem z wami. Tyle, ile będzie trzeba. Jestem wdzięczny za pomoc, jaka już otrzymaliśmy od waszego państwa, waszego narodu – mówił Zełenski.

– Jeżeli Bóg da i zwyciężymy w tej wojnie, to podzielimy się z wami naszym zwycięstwem. Z naszymi braćmi i siostrami. To nasza wielkość, ale i wasza wielkość. Walka o naszą wolność, ale też waszą. To wielka historia wspólnych narodów – stwierdził. – Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina – powiedział na koniec po polsku.

Zgromadzenie Narodowe w rocznicę wstąpienia Polski do NATO

Zgromadzenie Narodowe zostało zwołane z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Obradom przewodniczy marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a marszałek Senatu Tomasz Grodzki jest współprzewodniczącym. W zgromadzeniu bierze udział prezydent Andrzej Duda, przemówienia wygłoszą zdalnie szef NATO Jens Stoltenberg i prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski. W parlamencie pojawili się również byli prezydenci i premierzy.

Piątkowe zgromadzenie posłów i senatorów nie jest jednak oficjalnie Zgromadzeniem Narodowym, bo to zwoływane jest tylko w konkretnych, opisanych w konstytucji sytuacjach, takich jak zaprzysiężenie prezydenta, wysłuchanie oficjalnego orędzia prezydenta czy uznania prezydenta za niezdolnego do sprawowania urzędu. W oficjalnych komunikatach jest nazywane „uroczystym zgromadzeniem posłów i senatorów z udziałem Prezydenta RP”.

