Senat nie przyjął ustawy o pomocy Ukraińcom

W Senacie odbyły się trzy głosowania na ten temat. Pierwsze dotyczyło przyjęcia ustawy z poprawkami. „Za” głosowało 47 senatorów opcji rządzącej (+ niezależna senator Lidia Staroń), przeciw: 51 przedstawicieli opozycji. W drugim głosowaniu przeciw odrzuceniu ustawy w całości zagłosowało 96 senatorów. Trzecie głosowanie dotyczyło przyjęcia ustawy bez poprawek. Tym razem za było 46 senatorów (+ Lidia Staroń), a przeciw: 51.

Zachowanie opozycji skrytykowała wicemarszałek Senatu Maria Koc. „Skandal! Większość senacka odrzuciła ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy! Po całym dniu pracy w komisjach większość zagłosowała za ponownym skierowaniem ustawy do komisji. Obstrukcja w Senacie dotyczy nawet takiej ustawy. A uchodźcy czekają. Samorządy czekają. Wstyd!” – napisała.

Elżbieta Witek czeka na poprawki Senatu

Na temat sytuacji w Senacie wypowiedziała się w „Gościu Wiadomości” marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Przed nami jeszcze wiele godzin pracy. (...)Otrzymałam informację, że senatorowie zapomnieli zgłosić jedną, w ich mniemaniu bardzo ważną poprawkę i w tej chwili komisja rozpoczyna od nowa pracę, a poprawek było zgłoszonych ponad 70, więc jak komisja skończy pracę na nowo, będzie głosowanie na sali plenarnej, ale my jesteśmy gotowi pracować nawet do samego rana, więc będziemy czekać na ustawę o pomocy dla Ukrainy. Zaczniemy głosować ustawę o obronie ojczyzny, będziemy musieli zrobić przerwę pewnie z 1,5 godziny, żeby nasza komisja przepracowała te poprawki senackie i możemy głosować gdzieś w okolicach 1-2 w nocy – stwierdziła marszałek Sejmu Elżbieta Witek w rozmowie z Danutą Holecką w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

Sejm poparł projekt

Przypomnijmy, że w środę wieczorem Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską inwazją na terytorium tego państwa. Mimo że PiS wprowadził w niej kontrowersyjny przepis o bezkarności urzędniczej, oparła ją większość opozycji. Przeciw było dziewięciu posłów Konfederacji, oraz po jednym z Lewicy, Polski 2050 i Kukiz'15.

Specustawa w Sejmie. Kontrowersyjne poprawki

Pierwsze czytanie projektu specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską inwazją na ten kraj odbyło się we wtorek, a drugie w środę przed południem. – Ta ustawa to ustawa o naszej solidarności. O solidarności wobec Ukrainy – kraju, który doznał bezprecedensowej napaści ze strony swojego sąsiada – putinowskiej Rosji – mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Posłowie opozycji zgłaszali zastrzeżenia do projektu m.in. w związku z umieszczeniem w nim przepisów o tzw. bezkarności urzędniczej. Kontrowersyjne przepisy przepadły we wtorek w sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, ale dzień później zapis powrócił za sprawą poprawki złożonej przez PiS. Znów jednak został odrzucony w komisji.

Sejm w głosowaniach na sali sejmowej odrzucił pierwszą poprawkę dotyczącą bezkarności urzędniczej w szerokiej wersji, obejmującej także czas pandemii. Za było 226 posłów, przeciw 229, a jeden się wstrzymał. Opozycja przyjęła wyniki głosowania gromkimi brawami. Jej radość nie trwała jednak długo, bo chwilę później przeszła druga poprawka, w wersji zawężającej depenalizację naruszania dyscypliny finansowej do czynów podczas działań wojennych. Za jej przyjęciem zagłosowało 228 osób, przeciw 226, a dwie się wstrzymały.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Co zawiera projekt?

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy ma uregulować kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z jej przepisami, uchodźcy z Ukrainy będą mogli legalnie przebywać na terytorium Polski przez 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia do trzech lat. Będą oni mieli zagwarantowane prawo do pracy i dostęp do opieki zdrowotnej. Za świadczenia medyczne będzie płacił NFZ. Z kolei uczniowie i studenci z Ukrainy będą mogli kontynuować edukację w polskich szkołach i uczelniach.

Projekt zakłada też wsparcie finansowe dla osób i podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł dziennie, czyli około 1200 zł miesięcznie. Będzie ono wypłacane przed dwa miesiące (na podstawie umowy zawartej z gminą). Z kolei uchodźcy dostaną jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 zł na osobę.