Ustawa o pomocy Ukraińcom przeszła przez Sejm. Zaskakujący los kluczowej poprawki

W sobotę Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokument trafi teraz do podpisu prezydenta. Izba wyższa w trakcie nocnego posiedzenia jednogłośnie zarekomendowała usuniecie z projektu zapisów o bezkarności urzędniczej. Dotyczyły one niewyciągania konsekwencji prawnych w przypadku przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i złamania dyscypliny finansów publicznych.

Właśnie ta regulacja stanowiła kość niezgody od początku procedowania ustawy. Na środowym posiedzeniu Sejmu opozycji udało się zmniejszyć zakres bezkarności (poprawka PiS proponowała objęcie nią czasów także przed wojną), a w Senacie ostatecznie usunięto ten zapis. Gdy projekt wrócił do Sejmu, negatywnie o usunięciu zapisu o bezkarności wypowiedziała się zdominowana przez PiS Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Kukiz głosował z opozycją

Rekomendacja komisji co do poprawki była głosowana następnie przez Sejm. Ponieważ PiS-owi nie udało się zebrać większości bezwzględnej 229 głosów, by przeforsować odrzucenie poprawki Senatu ws. usunięcia o zapisie bezkarności urzędniczej, przepis został wykreślony z ustawy. Za pozostawieniem w treści ustawy "bezkarności urzędniczej" głosowało 224 posłów PiS, dwóch przedstawicieli Kukiz'15 (Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk) oraz dwóch posłów niezrzeszonych (Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza). Przeciwko była cała opozycja oraz 3 posłów z klubu PiS (Teresa Hałas, Anna Maria Siarkowska i Sławomir Zawiślak). Z opozycją zagłosował także Paweł Kukiz.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Co zawiera projekt?

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy ma uregulować kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z jej przepisami, uchodźcy z Ukrainy będą mogli legalnie przebywać na terytorium Polski przez 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia do trzech lat. Będą oni mieli zagwarantowane prawo do pracy i dostęp do opieki zdrowotnej. Za świadczenia medyczne będzie płacił NFZ. Z kolei uczniowie i studenci z Ukrainy będą mogli kontynuować edukację w polskich szkołach i uczelniach.

Projekt zakłada też wsparcie finansowe dla osób i podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł dziennie, czyli około 1200 zł miesięcznie. Będzie ono wypłacane przed dwa miesiące (na podstawie umowy zawartej z gminą). Z kolei uchodźcy dostaną jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 zł na osobę.