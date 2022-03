Ukraińcy w Polsce otrzymają nr PESEL. Rząd zapłaci za pomoc uchodźcom

W sobotę 12 marca sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker podsumował działania w Polsce w związku z agresją rosyjską na terytorium Ukrainy i uchodźcami, którzy masowo uciekają do naszego kraju.

Ukraińcy otrzymają PESEL, dokument i profil zaufany

– Jesteśmy po spotkaniu z prezydentami miast. Ustaliliśmy tam wspólny model, sposób działania i w jego ramach – rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać PESEL i podjąć pracę, rozpocznie się w środę 16 marca i będzie prowadzona przez gminy. Gminy muszą się przygotować, a my musimy przetestować system – na to poświęcimy poniedziałek i wtorek – przekazał Szefernaker. Ukraińcy otrzymają PESEL i każdemu założony zostanie profil zaufany oraz mobilny dokument, który umożliwi załatwianie wszelkich spraw w Polsce.

Przy okazji Szefernaker prosił, aby nie wszyscy Ukraińcy, którzy chcą się o to starać, ruszyli pierwszego dnia do urzędu. – Otrzymacie wsparcie socjalne i miejsce u lekarza od momentu, gdy przekroczycie granice, ale nie możemy zablokować systemu. Będziecie chronieni od czasu przekroczenia granicy, bez względu na to, kiedy złożycie ten wniosek – zapewnił.

Jak podał sekretarz stanu w MSWiA, w związku z tym, że jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, przedstawiciele administracji centralnej, wesprą samorządy, aby tego dokonać. – Jest to czas, w którym powinniśmy jeszcze bardziej zacieśnić współpracę – mówił.

Refinansowanie środków w związku z przyjęciem uchodźców pod swój dach

Także od środy 16 marca Polacy, którzy goszczą w swoich domach osoby z Ukrainy, będą mogli składać wnioski o refinansowanie poniesionych kosztów. Ustawa zakłada 40 zł za dzień pomocy pod własnym dachem dla uchodźcy. – Te wnioski także będzie można składać w gminach – od poniedziałku będzie wzór. Rodzina otrzyma środki wstecz – bez względu na to, kiedy złoży ten wniosek – podał Szefernaker. – Każda osoba, która przyjęła do swojego domu Ukraińców, powinna jak najpóźniej złożyć ten wniosek. Jeżeli dalej będą pomagać, będą znów musieli złożyć ten wniosek – przekazał.

Czytaj też:

Ukraina podała straty Rosjan w wojnie. „Większość armii świata nie ma takich środków technicznych”