Żulczyk apeluje do internautów: Duda nie powiedział „d*ck”. Wy się ku*** zastanówcie

Kamala Harris przebywała z wizytą w Polsce, podczas której spotkała się z między innymi Andrzejem Dudą. Prezydent Polski, podczas wspólnej z wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych konferencji, wypowiedział dosłowny cytat z jej słów. — To jest właśnie prawdziwa przyjaźń. Jak powiedziała dzisiaj pani wiceprezydent: „friend in need, is a friend indeed” („prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” – red.) – mówił. Stwierdzenie to bardzo rozbawiło Harris. Większość internautów jest zdania, że powodem było to, że Duda się przejęzyczył i powiedział „d*ck” zamiast „indeed”.

Żulczyk o „przejęzyczeniu się” Dudy. Apeluje do „śmieszkujących”

O sprawie wypowiedział się Jakub Żulczyk. Z wpisu pisarza wynika, że zdecydował się na to, ponieważ został wywołany do tablicy przez internautów. „Duda nie powiedział d*ck, słychać to na nagraniu, jego angielski to w tym momencie żaden temat, Harris to urzędniczka najwyższego szczebla i nigdy nie zaśmiałaby się publicznie z jakiegokolwiek innego urzędnika jej rangi, a wy się, ku***, zastanówcie, jak bardzo cenne, trafione w czas i pomagające Ukraińcom jest wasze śmieszkowanie” – stwierdził Żulczyk.

Rządowy plan na uchodźców z Ukrainy. Żulczyk krytykuje

Dalej pisarz zwrócił uwagę na to, że polski rząd nie ma planu pomocowego dla uchodźców z Ukrainy. Obserwuję, co dzieje się w polskiej polityce z mieszanką gniewu i nadziei. Brak systemowych rozwiązań dla pomocy dwóm milionom ludzi staje się palący. Dobro ludzkich serc zwyczajnie tego nie obrobi. Część polityków PiSu wciąż zakulisowo brnie w obrzydliwe, antyeuropejskie machloje, wykorzystując do nich wojenną zawieruchę„ – ocenił. Dodał przy tym, że”parę zrozumiało„, że dla kraju są dwa wyjścia.”Albo iść z Zachodem, tj. z całym jego kodeksem wartości, ideami demokracji i praworządności i świeckiego humanizmu, albo z kacapską, totalitarną, zgniłą patologią wyzysku, terroru, ludobójstwa i zarządzania strachem„ – czytamy. Wpis zakończył słowami:”Sława Ukrainie„.

