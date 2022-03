Polak podejrzany o gwałt na 19-letniej Ukraince. Ziobro zapowiedział zażalenie na decyzję sądu

Zi49-letni mężczyzna z Wrocławia miał zaoferować na portalu internetowym schronienie 19-letniej Ukraince, która uciekła do Polski w związku z wojną. Policja przekazała, że Polak zgwałcił kobietę. Został zatrzymany nieco ponad godzinę od przyjęcia zawiadomienia w tej sprawie. Grozi mu 12 lat więzienia.

Śledczy skierowali do sądu we Wrocławiu wniosek o tymczasowe aresztowanie 49-latka. Sędzia odrzucił go jednak w sobotę 12 marca. Podejrzany o gwałt został objęty dozorem policyjnym i ma raz w tygodniu stawić się na komisariacie policji.

Ziobro złoży zażalenie na decyzję sądu

Decyzja ta nie spodobała się Zbigniewowi Ziobro. Prokurator generalny za pośrednictwem Twittera zapowiedział złożenie zażalenia w sprawie „niezrozumiałej decyzji sądu”.

„Jako prokurator generalny wydałem polecenie złożenia zażalenia od niezrozumiałej decyzji sądu, który odmówił tymczasowego aresztowania podejrzanego o gwałt na uciekającej przed wojną młodej Ukraince” – napisał.

twitterCzytaj też:

Wojna na Ukrainie. Zginął znany dziennikarz „The New York Timesa”. Miał 51 lat