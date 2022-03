Skandaliczne słowa na antenie TVP. „Tusk pozwolił Putinowi zabić Lecha Kaczyńskiego”

– Rząd Tuska zrobił wszystko, żeby uzależnić Polskę od rosyjskiego gazu – stwierdził na antenie TVP Info redaktor naczelny „Gazety Polskiej”. W dalszej części programu Tomasz Sakiewicz pozwolił sobie na wygłoszenie skandalicznej tezy. – Tylko przez to, że jeszcze przez dwa lata żył Lech Kaczyński (zanim Donald Tusk pozwolił go zabić Władimirowi Putinowi) nie udało się tych działań przeprowadzić tak szeroko i tak głęboko, że mogliśmy to w trakcie rządów PiS odkręcić – stwierdził dziennikarz.

twitter

Macierewicz: Kaczyński za działania przeciw Rosji zapłacił życiem

10 marca przypadała 143. tzw. miesięcznica smoleńska. W kościele seminaryjnym w Warszawie odprawiono mszę w intencji Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej. Przy tej okazji Antoni Macierewicz wspomniał zmarłego prezydenta Polski nawiązując do inwazji Rosji na Ukrainę.

„Lech Kaczyński za swoje działania przeciw imperializmowi Rosji zapłacił życiem” – napisał poseł Prawa i Sprawiedliwości na swoim profilu na Twitterze. „Zbrodnia smoleńska i kłamstwo smoleńskie miały podporządkować Rosji Polskę i Europę Środkową” – dodał były szef MON. Antoni Macierewicz wspomniał także o „poległych pod Smoleńskiem”.

Wojna na Ukrainie. Lech Kaczyński o Rosji

Nie po raz pierwszy nazwisko byłego prezydenta pojawia się w kontekście wojny na Ukrainie. Chodzi przede wszystkim o słowa, które padły w sierpniu 2008 roku na demonstracji w Tbilisi. – Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może przyjść czas na mój kraj, na Polskę. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii zakończy okres rosyjskich apetytów. Okazało się, że nie, że to błąd – stwierdził wówczas prezydent Polski.

Czytaj też:

„Złota myśl” Paulo Coelho o wojnie na Ukrainie. Kamil Bortniczuk nie przebierał w słowach