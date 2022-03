Nowy symbol państwowy na niespokojne czasy. Czy w pieczęci państwowej pojawi się krzyż?

Jak informuje „Rzeczpospolita” Pieczęć Wielka miałaby zostać dodana do katalogu, w którym znajdują się obecnie pieczęci Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu i prezydenta. Miałaby zastąpić pieczęć Rzeczpospolitej Polskiej przy stemplowaniu umów międzynarodowych.

Nowa pieczęć ma przedstawiać Orła Białego na tarczy herbowej, nad której górną krawędzią zamieszczona zostanie zwieńczona krzyżem zamknięta korona Chrobrego. W heraldyce tego typu korona jest podkreśleniem niezawisłości i ma informować, że nad władzą królewską jest jedynie władza boska. Członkowie komisji chcieliby w ten sposób podkreślić niezależność Polski w niestabilnych politycznie czasach.

Kontrowersje wokół krzyża w symbolice państwowej

Przeciwnicy pomysłu komisji zwracają jednak uwagę, że krzyż jest przede wszystkim symbolem ściśle powiązanym z instytucją Kościoła i religią, i nie powinno być dla niego miejsca w symbolice państwowej. Z takiej korony w godle i na pieczęciach zrezygnowano pod koniec lat dwudziestych XX wieku, kiedy władzę przejęła sanacja. Podjęto wówczas decyzję, że koronę Chrobrego zastąpi otwarta korona piastowska.

Obecne próba dodania do herbu korony zamkniętej, to nie pierwsza tego typu inicjatywa. Już w 2017 roku Komisja Heraldyczna złożyła Ministerstwu Kultury podobną propozycję, wówczas resort w ogóle się do niej nie odniósł. Tym razem szansa na wprowadzenie zmian jest większa, trwają bowiem prace nad odświeżeniem polski symboliki państwem.

Pracę nad projektem ustawy zmieniającej symbole trwają właśnie w Ministerstwie Kultury. Nie wiadomo jednak jak podlegający Piotrowi Glińskiemu resort odniesie się do propozycji heraldyków. „Rzeczpospolita” donosi jednak, że w samej komisji brakuje jednogłośnego stanowiska w tej sprawie. O ile część jej członków uważa zmianę za „konieczną”, o tyle inni wskazują, że zaproponowaną zmianę trudno uzasadnić heraldycznie. Czytaj też:

