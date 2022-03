Tragedia w czasie ewakuacji onkologicznie chorych dzieci z Ukrainy. Zmarło dwoje pacjentów

Od inwazji Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego granicę z Polską przekroczyło już 1,83 mln uchodźców. Z kolei według Organizacji Narodów Zjednoczonych w ciągu niecałych trzech tygodni z Ukrainy wyjechało już ponad 3 miliony osób. Polska uruchomiła także specjalny pociąg sanitarny, którym ewakuowane są między innymi dzieci, wymagające stałego, długoterminowego leczenia.

Tragedia w czasie ewakuacji małych pacjentów z Ukrainy

W nocy z soboty na niedzielę pociąg z prawie 60 chorymi onkologicznie dziećmi i ich opiekunami dotarł do Kielc. Świętokrzyski urząd wojewódzki przekazał, że w czasie podróży pacjentami opiekowali się lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Niestety, jak podaje Echo Dnia, w czasie transportu doszło do tragedii. Stan 12-letniego dziecka uległ nagłemu pogorszeniu, konieczna była reanimacja. Pociąg zatrzymał się w Jędrzejowie, skąd pacjent został zabrany do szpitala. Jego życia nie udało się jednak uratować. Z kolei na Oddział Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w bardzo ciężkim stanie trafiło 10-letnie dziecko. Niestety również zmarło.

Pozostali pacjenci, którzy dotarli do Polski pociągiem sanitarnym, zostali umieszczeni w Klinice Jednorożec w Bocheńcu w gminie Małogoszcz. Jak informuje Echo Dnia, placówkę tymczasowego pobytu dla chorych onkologicznie dzieci zorganizowała Fundacja Herosi we współpracy z amerykańską organizacją St. Jude Global. Z tego miejsca dzieci zostaną przetransportowane do innych szpitali w Polsce i w Europie.

Pacjenci z Ukrainy trafią do szpitali w Europie

7 marca minister zdrowia Adam Niedzielski wraz z unijną komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stellą Kyriakides poinformowali, że został stworzony europejski system, który pozwoli przenieść szybko i bezpieczne pacjentów z Ukrainy, w tym dzieci, którzy potrzebują leczenia, w różne miejsca w Europie. – Zabezpieczyliśmy 10 tys. łóżek w innych państwach członkowskich dla pacjentów pediatrycznych, onkologicznych, poparzonych, na oddziałach intensywnej opieki – mówiła unijna komisarz.

