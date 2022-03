Specustawa ws. pomocy Ukraińcom wchodzi w życie. Jak uzyskać nr PESEL i 300 zł dla uchodźców?

W środę 16 marca w urzędach gminy w całym kraju rozpoczął się nabór wniosków o przyznawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy. O jego przyznanie mogą się ubiegać wyłącznie osoby, które przekroczyły granicę naszego kraju od 24 lutego w związku z wojną na Ukrainie. O tym, że uchodźcy mogą od środy ubiegać się o nr PESEL, przypomniało im Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Odpowiednia wiadomość w języku ukraińskim została wysłana na wszystkie telefony z ukraińską kartą SIM, które zalogowały się do polskiej sieci.

Specustawa o pomocy Ukraińcom. Czym jest nr PESEL i do czego może być wykorzystywany?

Przypominamy, że numer PESEL to unikatowy 11-cyfrowy kod identyfikujący każdego obywatela Polski. W wyjątkowych sytuacjach przyznawany jest również uchodźcom. Można w nim odczytać m.in. datę urodzenia, a także płeć jego posiadacza.

Dzięki posiadaniu własnego numeru Ukraińcy w Polsce będą mogli legalnie szukać pracy, prowadzić działalność gospodarczą, czy też korzystać z usług lekarzy. Posiadanie własnego numeru PESEL jest konieczne również w przypadku ubiegania się o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł.

Wniosek o PESEL Ukraińcy złożą w urzędzie gminy

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie numeru PESEL, powinny udać się do najbliższego urzędu gminy. Cała procedura zajmie nawet 30-40 minut, dlatego wniosek warto pobrać z internetu (dostępny jest tutaj) i wypełnić jeszcze przed przyjściem do urzędu. Dokumenty dostępne są w dwóch wersjach językowych: polsko-ukraińskim i polsko-rosyjskim. Wniosek będzie dostępny również w urzędzie.

We wniosku należy podać takie dane jak: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, datę wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny (o ile osoba składająca wniosek go posiada). W przypadku osób, które od razu chcą założyć również profil zaufany, konieczne będzie podanie adresu e-mail i numeru telefonu.

Idąc do urzędu, należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu podróży, Karty Polaka, lub dowolnego innego dokumentu zawierającego zdjęcie, który umożliwi identyfikację tożsamości. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, konieczne będzie zabranie również aktu urodzenia. Osoby, które nie posiadają dokumentów, będą mogły złożyć odpowiednie oświadczenie. Do wniosku należy dołączyć również zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego).

Podczas składania wniosku od wszystkich osób powyżej 12. roku życia zostaną pobrane odciski palców, dlatego dokumenty należy składać osobiście.

Przypominamy, że o przyznanie numeru PESEL mogą się starać wyłącznie osoby, które przekroczyły polską granicę w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Ukraińcy, którzy byli w naszym kraju przed wybuchem wojny, nie będą mogli ubiegać się o przyznanie im numeru PESEL.

Ukraińcy mogą starać się o 300 zł jednorazowego zasiłku

Po tym, jak uchodźcy uzyskają numer PESEL, będą mogli złożyć wniosek o przyznanie 300 zł jednorazowego zasiłku, który ma ułatwić im rozpoczęcie życia w Polsce. Pieniądze będą przyznawane na każdego członka rodziny.

300 zł wsparcia będzie można wykorzystać tylko na zakup konkretnych artykułów lub opłacenie mieszkania. Zgodnie z zapisami specustawy, uchodźcy z tych funduszy będą mogli kupić żywność, odzież i obuwie, a także środki higieny osobistej. Pomimo tego, że pieniądze będą mogły być przeznaczone tylko na konkretne cele, urzędnicy nie będą weryfikować, w jaki sposób zostały wydane, dlatego Ukraińcy nie będą musieli zbierać faktur i paragonów.

Nie istnieje urzędowy wzór wniosku o przyznanie świadczenia. Wiadomo jednak, że podczas ubiegania się o jego przyznanie uchodźcy będą musieli podać imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, płeć, rodzaj dokumentu, na podstawie którego przekroczyli granicę z Polską, serię i numer tego dokumentu, datę wjazdu do Polski, adres pobytu, dane kontaktowe takie jak adres e-mail i nr telefonu, a także nr PESEL. Dla każdego członka rodziny konieczne będzie złożenie oddzielnego wniosku.

Dokumenty o przyznanie świadczenia w wysokości 300 zł można składać w urzędach gminy, lub w ośrodkach pomocy społecznej takich jak Gminny Ośrodek Pomocy, lub Miejski Ośrodek Pomocy.

