Sprawdzamy, jak uzyskać 1200 zł za pomoc Ukraińcom – wniosek, kiedy wypłaty, komu przysługuje

Kiedy 24 lutego na terenie Ukrainy rozpoczęła się wojna, ludzie zaczęli uciekać przed wrogimi wojskami. Z pomocą przyszli im Polacy, którzy postanowili dać im schronienie we własnych domach. Od środy 16 marca osoby, które w ten sposób pomogły uchodźcom, mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Sprawdziliśmy, jak można to zrobić.

Kto może ubiegać się o 40 zł za uchodźcę z Ukrainy?

Zgodnie z treścią specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy o zwrot kosztów utrzymania może ubiegać się każda osoba, która przyjęła do swojego domu uchodźcę z Ukrainy od początku trwania wojny na terenie tego kraju, czyli od 24 lutego.

Warto jednak pamiętać, że pieniądze otrzymają tylko osoby, które zapewniły Ukraińcom mieszkanie, a także wyżywienie bezpłatnie. Jeżeli od uchodźców pobrano opłatę za czynsz lub wyżywienie, ewentualnie pieniądze na ich utrzymanie przekazała inna osoba lub organizacja, wówczas nie będzie można skorzystać z rządowego programu.

Osoby, które udzieliły takiej bezpłatnej pomocy, będą mogły złożyć wniosek o rekompensatę. Specustawa przewiduje wypłatę 40 zł dziennie od każdego Ukraińca, którego przyjęliśmy do swojego domu. Nie ma znaczenia jego wiek. Miesięcznie wsparcie wyniesie zatem 1200 zł i będzie wypłacane przez maksymalnie 60 dni. Okres ten może być wydłużony tylko w szczególnych przypadkach. Dodatkowo pieniądze otrzymamy z dołu, czyli za dni, które uchodźcy już spędzili pod naszą opieką.

Specustawa o pomocy Ukraińcom. Wniosek o wypłatę refundacji

Aby otrzymać pieniądze w ramach rekompensaty, należy złożyć specjalny wniosek w urzędzie gminy. Dokumenty będą zawierały następujące pozycje:

imię i nazwisko lub nazwę firmy/organizacji,

PESEL lub NIP,

okres, w jakim sprawowaliśmy opiekę nad uchodźcami, a także liczbę osób, które gościliśmy wraz z ich imionami i nazwiskami i nr PESEL, jeżeli takowe posiadają,

nasze oświadczenie o zapewnieniu wyżywienia i zakwaterowania,

oświadczenie o tym, że dane podane we wniosku są prawdziwe,

adres, pod jakim opiekowaliśmy się uchodźcami,

numer rachunku bankowego, na który otrzymamy refundację,

dane kontaktowe (nr telefon, adres e-mail),

oświadczenia, że nie pobraliśmy wcześniej świadczenia na daną osobę, a także, że nie otrzymywaliśmy wynagrodzenia za opiekę nad Ukraińcem.

W przypadku osób, które przyjęły Ukraińców w okresie od 24 lutego do 11 marca, konieczne będzie złożenie wniosku o odpowiednie podwyższenie świadczenia powyżej 40 zł za dzień pomocy. Tylko w ten sposób będzie można uzyskać pieniądze za okres, przed wejściem w życie specustawy.

Urząd ma miesiąc na rozpatrzenie naszego wniosku. Dopiero po tym, jak zostanie on rozpatrzony pozytywnie, nastąpi przelew środków.

Warto również pamiętać, że urząd może sobie zastrzec prawo do wypłacenia środków, dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Jeżeli wyznaczony do tego urzędnik uzna, że warunki zagrażały życiu lub zdrowiu osób, którymi mieliśmy się opiekować, wówczas pieniądze nie zostaną wypłacone. Środki nie zostaną przekazane również w sytuacji, kiedy okarze się, że skłamaliśmy we wniosku.

