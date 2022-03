Ogromna awaria PKP. Trwa chaos i paraliż. „Nie można wykluczyć ataku hakerskiego"

Podczas piątkowej konferencji prasowej przedstawiciel PKP PLK poinformował, że do awarii doszło między godziną 3:30 a 4 rano. Poważna usterka ma miejsce w 19 z 33 Lokalnych Centrów Sterowania. Są one rozlokowane w kluczowych dla infrastruktury miejscach. Z przekazanych informacji wynika, że awaria objęła aż 840 kilometrów trasy kolejowe i sięga w zasadzie od Krakowa do Gdańska.

– Zasięg awarii jest niemalże ogólnokrajowy. W związku z tym oczywiste jest, że wiele pociągów w ogóle nie wyjedzie dziś na trasy – przekazał przedstawiciel PKP PLK. Podczas konferencji dodano, że podejmowane są wszelkie działania, aby jak najszybciej przywrócić działalność LCS. Żeby ułatwić przejazd podróżnym, wprowadzone zostało wzajemne honorowanie biletów u różnych przewoźników.

Przyczyną awarii mógł być atak hakerski?

W nieoficjalnych przekazach padała informacja, że przyczyną awarii mogą być ataki hakerskie. – Nie możemy wykluczyć takiego działania, będzie to przedmiotem dalszych działań – przekazało PKP PLK, podkreślając przy tym, że kluczowe jest teraz przywrócenie sprawności LCS i płynnego ruchu kolejowego. Badaniem przyczyn awarii odpowiednie służby zajmą się w późniejszym okresie.

Wkrótce więcej informacji