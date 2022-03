Wojna na Ukrainie a promieniowanie w Polsce. Jest najnowszy komunikat

Od kilku dni na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej wojska rosyjskie dokonują detonacji amunicji i materiałów wybuchowych, które znalazły się na jej terenie podczas ataku. Mimo działania pod naciskiem okupanta, na jej terenie nadal dochodzi do zmian personelu. O takim przywileju od trzech tygodni jedynie pomarzyć mogą pracownicy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

Wojna na Ukrainie a promieniowanie w Polsce. Są najnowsze komunikaty PAA

Polska Agencja Atomistyki na bieżąco monitoruje sytuację związaną z promieniowaniem w Polsce. W celu przekazywania informacji dotyczących sytuacji w naszym kraju, za pośrednictwem mediów społecznościowych, agencja kilka razy dziennie publikuje odpowiednie komunikaty.

Do godziny 12 w czwartek 17 marca Polska Agencja Atomistyki wydała już dwa komunikaty dotyczące promieniowania w Polsce. Pierwszy z nich został opublikowany w nocy. Przekazano w nim, że na terenie naszego kraju nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Kolejna informacja pojawiła się o godzinie 8 rano. W tym komunikacie również poinformowano, że na terenie naszego kraju nie odnotowano niczego niepokojącego. „Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej” – przekazano za pośrednictwem Twittera.

twitter

Przypominamy, że Polska Agencja Atomistyki uważnie przygląda się sytuacji związanej z promieniowaniem od pierwszego dnia wojny na Ukrainie, czyli od 24 lutego. W tym czasie ani razu nie odnotowano niczego niepokojącego. Do wzrostu promieniowania, mimo ataków na elektrownie, nie doszło również na terenie Ukrainy.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Pracownicy w Czarnobylu pracują bez przerwy od trzech tygodni

Ukraińskie służby nieustannie podkreślają, że to, co zrobiła Rosja na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej i Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, można określić mianem „terroryzmu nuklearnego”. Mimo iż w obu tych elektrowniach atomowych kontrolę nad sprzętem sprawują Ukraińcy, to muszą to robić pod czujnym okiem uzbrojonych okupantów.

W szczególnie trudnej sytuacji są pracownicy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, którzy od trzech tygodni pracują bez przerwy, aby zapewnić bezpieczeństwo obiektów jądrowych. Na terenie Czarnobyla nie ma dostępu do sieci komórkowej, nie działają również telefony stacjonarne, przez co kontakt z 210 pracownikami, którzy są tam więzieni przez Rosjan, jest bardzo trudny.

Czytaj też:

Czy grozi nam choroba popromienna i jak można się przed nią uchronić? Rozmowa z ekspertem Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport