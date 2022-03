Uchodźcy z Ukrainy uciekają przed wojną do Polski. Padła kolejna bariera

Straż Graniczna poinformowała w mediach społecznościowych, że o godz. 9.00 liczba uchodźców, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie, przekroczyła dwa miliony. „Funkcjonariusze SG są pierwszymi Polakami niosącymi im pomoc po przekroczeniu granicy. Często zwykłe słowa wsparcia znaczą najwięcej” – podkreśliła Straż Graniczna, zamieszczając poruszającą grafikę matki z dzieckiem.

W poprzednim wpisie funkcjonariusze SG zaznaczyli, że w czwartek granicę Ukrainy i Polski przekroczyło 52,5 tys. osób. Do godz. 7.00 w piątek do Polski uciekło kolejne 7,1 tys. migrantów. Straż Graniczna podała w czwartek, że ok. 93 proc. osób są obywatelami Ukrainy. Ponad 1 proc. stanowią Polacy, a pozostałe 5,5 proc. są obywatelami UE i innych państw. Łącznie granicę przekroczyły osoby, będące obywatelami prawie 100 różnych państw.

Wojna na Ukrainie. Uchodźcy uciekają głównie do Polski

Z danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wynika, że przed wojną na Ukrainie uciekło już 3,27 mln osób. Ponad 508 tys. osób trafiło do Rumunii, a ponad 355 tys. osób do Mołdawii. Ponad 291 tys. osób przekroczyło granicę z Węgrami, a ponad 234 tys. ze Słowacją. Ponad 184 tys. uchodźców przyjęła Rosja a ponad 2,1 tys. Białoruś.

Agencja ds. Uchodźców zaznaczyła, że dane dotyczą przekroczenia granicy danego kraju z Ukrainą. Część uchodźców przenosi się bowiem do kolejnych krajów. Migranci, którzy podróżują przez Polskę, docierają do Czech (ok. 270 tys. osób) lub Niemiec (147 tys. osób). Uchodźcy uciekający przez Rumunię zatrzymują się we Włoszech (ok. 50 tys.), czy Bułgarii (ok. 37 tys.).

