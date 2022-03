Terrorystka współpracująca z tzw. Państwem Islamskim próbowała dostać się do Polski

Radio Zet poinformowało, że terrorystka związana z tzw. Państwem Islamskim próbowała przekroczyć w tłumie uchodźców ukraińsko-polskie przejście graniczne. To najprawdopodobniej obywatelka Uzbekistanu. Kobieta została zatrzymana.

– Była młoda, drobniutka, nie wyglądała na terrorystkę. Ale tak wyglądają te struktury – powiedziała Maria Pętkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Terrorystka znajduje się w polskim areszcie. Ostateczną decyzję o jej losie podejmie sąd.

Wojna na Ukrainie a praca Straży Granicznej

Straż Graniczna podkreśla, że tożsamość wszystkich osób wjeżdżających do Polski jest weryfikowana. „Dane personalne uchodźców są sprawdzane w krajowych i międzynarodowych bazach poszukiwawczych. Kluczową kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Polski oraz krajów Unii Europejskiej” – zaznacza SG.

„Każdego dnia, przez całą dobę, funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzą odprawy graniczne we wszystkich ośmiu przejściach z Ukrainą tak, aby proces przekraczania granicy był sprawny. Wprowadzono również ruch pieszy, dzięki czemu osoby uciekające przed wojną, szybko znajdują pomoc i bezpieczne schronienie” – dodano.

Funkcjonariusze SG zatrzymali poszukiwanych za różnego rodzaju przewinienia, w tym poważne przestępstwa

Od początku wojny na Ukrainie funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali już ponad 125 osób, które są poszukiwane przez polskie i zagraniczne wymiary sprawiedliwości za różnego rodzaju przewinienia i przestępstwa. Ponad 80 osób zatrzymali funkcjonariusze SG z Podkarpacia.

Według danych Straży Granicznej do Polski z Ukrainy przybyło ponad 2 miliony osób. Około 93 proc. to obywatele Ukrainy. Ponad 1 proc. stanowią Polacy, a pozostałe 5,5 proc. to obywatele Unii Europejskiej i innych państw.

