Ich pracownik zginął na wojnie w Ukrainie. „Ruszyło to nas tak bardzo, że postanowiliśmy działać”

Hełmy i kamizelki kuloodporne dla walczącej Ukrainy. Na taki pomysł wsparcia wpadło dwóch przedsiębiorców z Środy Wielkopolskiej. Pierwszy transport sprzętu militarnego dla ukraińskich żołnierzy właśnie wyruszył do Lwowa. Inicjatorzy akcji mają nadzieję, że nie będzie on ostatni, dlatego zachęcają do dalszych wpłat na ich zbiórkę.

„Ruszyło to nas tak bardzo, że postanowiliśmy działać”

- Pomysł wziął się stąd, że jeden z naszych pracowników ukraińskich, młody człowiek 19-letni wyjechał na Ukrainę walczyć. Na samym początku wojny dowiedzieliśmy się o jego śmierci. Następnie jego ojciec, który też u nas pracował pojechał na Ukrainę go pochować i próbując się z nim skontaktować dostaliśmy wiadomość, że już pochował syna i że zostaje w Ukrainie walczyć i jak Bóg da to się jeszcze zobaczymy. Ruszyło to nas tak bardzo, że postanowiliśmy działać i zorganizowaliśmy zbiórkę – tłumaczy Filip Mizgier, jeden z organizatorów akcji.

- Angażujemy się w różne zbiórki, ale jako, że mamy dostęp do sprzętu militarnego to postanowiliśmy, że w ten sposób pomożemy i możemy dostarczyć hełmy i kamizelki kuloodporne – dodał drugi z organizatorów.

