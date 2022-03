„Niedyskrecje parlamentarne”: Kto miał jechać do Kijowa, ale się wystraszył?

Dziś pierwszy podcast, a w nim m.in. co rzecznik PO Jan Grabiec napisał w smsie do członków PO oraz dlaczego Donald Tusk postanowił rozmówić się z Rafałem Trzaskowskim. Część polityków Platformy Obywatelskiej wyśmiewała wizytę premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie. Tweet Leny Kolarskiej-Bobińskiej krytykujący wyjazd znalazł się nawet w materiale „Wiadomości”. „Wizyta była nieskoordynowana i nieuzgodniona z innymi liderami UE. Może zapoczątkować III wojnę światową” – napisała była europosłanka i była minister w rządzie Platformy Obywatelskiej. I nie była jedyną osobą z PO krytykującą tę wizytę. Niespodziewanie jednak ostra krytyka ze strony PO w mediach społecznościowych skończyła się jak ucięta nożem. Dlaczego? – Do wszystkich polityków, którzy zbyt mocno krytykowali działania rządu w sprawie Ukrainy i podróży do Kijowa miał wysłać sms-a rzecznik PO Jan Grabiec. A w nim radził, by zachowali większą wstrzemięźliwość w komentowaniu poczynań rządu.

Niedyskrecje parlamentarne do słuchania