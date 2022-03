Maseczki zdejmiemy jeszcze w marcu? Jest nieoficjalna data

Dokładnie 17 marca minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zarekomendował premierowi zmiany w kontekście obostrzeń dotyczących maseczek, kwarantanny i izolacji. – Zarekomendowałem panu premierowi, żeby od początku kwietnia znieść rozwiązania, które dotyczą noszenia maseczek, kwestii nakładania kwarantanny i izolowania – mówił wówczas Niedzielski. Ostateczna decyzja co do tego, jak będą wyglądały obostrzenia w kwietniu, ma zapaść we wtorek 22 marca.

Obostrzenia odejdą do lamusa? Maseczki nieobowiązkowe jeszcze w marcu

– Decyzje kierunkowe właściwie są przyjęte, została kwestia zatwierdzenie terminu – mówił w poniedziałek na antenie Radiowej Trójki rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał również, że ostateczna decyzja co do przyszłości obostrzeń w Polsce zapadnie podczas spotkania Rady Ministrów, a to zaplanowane jest na wtorek 22 marca.

Jeszcze w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia podkreślał, że maseczki przestaną być obowiązkowe najprawdopodobniej od 1 kwietnia. Andrusiewicz zaznaczył, że również w przyszłym miesiącu powinniśmy zapomnieć o kwarantannie i izolacji.

Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarła Interia, wynika jednak, że maseczek możemy pozbyć się kilka dni wcześniej. Portal poinformował bowiem, że obowiązek zasłaniania ust i nosa może przestać obowiązywać już od poniedziałku 28 marca.

Koronawirus w Polsce. Zakażeń z dnia na dzień dwa razy więcej

We wtorek 22 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby w Polsce potwierdzono 10 149 nowych przypadków koronawirusa. To dwa razy więcej niż w poniedziałek, kiedy to resort zdrowia informował o 4 165 zakażeniach. Jednak w skali tygodniowej liczba nowych przypadków spadła. 15 marca resort informował bowiem o 13 152 zakażeniach.

Minionej doby najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwie mazowieckim, gdzie pozytywny wynik testu otrzymało 1771 pacjentów. Pozostałe przypadki pochodziły z województw: wielkopolskiego (1154), lubelskiego (850), pomorskiego (750), zachodniopomorskiego (728), dolnośląskiego (705), kujawsko-pomorskiego (690), łódzkiego (667), śląskiego (619), małopolskiego (613), warmińsko-mazurskiego (388), świętokrzyskiego (287), lubuskiego (254), podkarpackiego (201), podlaskiego (198), opolskiego (195). 79 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Czytaj też:

Czy powinniśmy zdjąć maseczki? „Ja bym się tak bardzo nie spieszył ze zniesieniem tych obostrzeń”