Nowak: Jest polityczna zgoda w KE na uruchomienie środków z KPO dla Polski

Minister rozwoju i technologii stwierdził, że już wkrótce do Polski trafią środki z Krajowego Planu Odbudowy. Według Piotra Nowaka Komisja Europejska "lada chwila" powinna dać zielone światło, ponieważ jest na taki krok polityczna zgoda w Brukseli. Takie zapewnienie polski rząd miał otrzymać od trzech unijnych komisarzy. Minister podkreślił, że Polska spełniła warunek KE dotyczący projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. – Taki projekt wpłynął do Sejmu – przekazał szef MRiT.

Sejm zajmie się w czwartek 24 marca pięcioma projektami ustaw w tej sprawie: prezydenckim, autorstwa PiS, autorstwa Solidarnej Polski i złożonym przez opozycję, zakładającymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Wojna na Ukrainie wpłynęła na decyzję KE?

Na odblokowanie polskiego KPO w marcu liczy rzecznik rządu Piotr Muller. – Liczę, że to będzie w najbliższym czasie, w tym miesiącu, bo sytuacja jest nadzwyczajna i zarówno dla całej Unii Europejskiej jak i dla Polski i te spory, które są w tej chwili na linii, te stare spory, które w tej chwili wyglądają jak w ogóle dziecinna igraszka na tle tego co się dzieje na wschodzie. Są nikomu niepotrzebne więc i z naszej strony jest dobra wola i ze strony Komisji Europejskiej liczę, że to jest możliwe, że w tym miesiącu temat zostanie zamknięty – powiedział Muller.

Według „Dziennika Gazety Prawnej” przyspieszenie w sprawie polskiego KPO to efekt nie tylko sytuacji na Ukrainie, ale też wprowadzenia mechanizmu pieniądze za praworządność (w ostatnim czasie Komisja Europejska przygotowała wytyczne dotyczące tego, jak stosować rozporządzenie).

