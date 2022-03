Najnowszy sondaż. Koalicja Obywatelska depcze po piętach Prawu i Sprawiedliwości

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to największe poparcie uzyskałoby Prawo i Sprawiedliwość – wynika z sondażu Kantara, opublikowanym na portalu wyborcza.pl. W badaniu uwzględniono jedynie osoby, które zapewniły, że wezmą udział w głosowaniu. Chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 30 proc. ankietowanych. To identyczny wynik jak w lutym.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która traci do partii Jarosława Kaczyńskiego jedynie 3 punkty procentowe. Wynik 27 proc. poparcia to wzrost o 2 pkt proc. miesiąc do miesiąca. Chęć oddania głosu na Polskę 2050 zadeklarowało 9 proc. respondentów, również bez zmian. 7 proc. osób chciało zagłosować na Lewicę, która zyskała 2 p.p. w skali miesiąca. Na granicy progu wyborczego jest Konfederacja, która względem poprzedniego sondażu straciła 3 p.p.

Najnowszy sondaż. Koalicja Obywatelska goni Prawo i Sprawiedliwość. PSL pod progiem wyborczym

W Sejmie znalazłoby się więc pięć partii. W badaniu uwzględniono jeszcze PSL, Kukiz-15, Porozumienie oraz AgroUnię. 16 proc. badanych nie wiedziało, na kogo było oddało głos. Spodziewana frekwencja wyborcza wyniosłaby 68 proc.

Urszula Krassowska, ekspertka Kantar Public zaznaczyła, że wojna na Ukrainie nie przyczyniła się do znaczących zmian w poparciu partii politycznych. Dodała, że opozycja może wzmocnić swój elektorat przemyślanymi posunięciami.

Badanie przeprowadzono w dniach 11-16 marca metodą face to face na grupie reprezentatywnej 974 mieszkańców Polski.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż. PiS na czele, ale partia Jarosława Kaczyńskiego ma pewien problem