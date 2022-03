Obostrzenia 2022. Co z izolacją i kwarantanną? Adam Niedzielski przekazał decyzje

W czwartek rano minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej o zniesieniu restrykcji pandemicznych. Szef resortu wskazał, że dynamika zakażeń spada i prognozy są pozytywne. Przekazał też że poziom odporności populacji szacowany jest na 95 proc. – Najważniejszym elementem naszych obserwacji jest sytuacja w szpitalach. Mimo zdecydowanie większej liczby zakażeń w piątej fali, liczba hospitalizacji utrzymywała się poniżej poziomu 20 tys. Widać wyraźnie, że wariant Omikron okazał się zdecydowanie mniej dolegliwy niż wariant Delta – powiedział minister zdrowia.

Kwarantanna, izolacja, maseczki. Zmiany od 28 marca

Niedzielski poinformował o zniesieniu izolacji domowej i kwarantanny domowej dla współdomowników od 28 marca. – Pacjenci zidentyfikowani jako pozytywni, będą musieli sami się izolować w domu – przekazał minister. Szef MZ wyjaśnił, że lekarz będzie kierował takie osoby na zwolnienie lekarskie na takich samych zasadach, jak w przypadku innych chorób. Zniesione zostaną też wszystkie kwarantanny związane z wjazdem do Polski z zagranicy. Utrzymane zostaną natomiast karty lokalizacyjne, wypełniane przez podróżnych wjeżdżających do kraju.

Od 28 marca zniesiony zostanie także obowiązek zakrywania ust i nosa, jest jednak jeden wyjątek. Maseczki nadal trzeba będzie nosić w placówkach leczniczych. – Rekomenduję jednak noszenie maseczek w miejscach dużych skupisk ludzkich – powiedział minister zdrowia.

Obostrzenia 2022. Rekomendacje ministra

W ubiegłym tygodniu szef resortu zdrowia zarekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zniesienie trzech obostrzeń związanych z pandemią: izolacji, kwarantanny i obowiązku noszenia maseczek. Zalecał, aby zmiany zostały wdrożone od początku kwietnia. We wtorek odbyło się posiedzenie rady do spraw COVID-19 przy premierze. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał, że została przedstawiona rekomendacja dotycząca zniesienia maseczek, ale „z pewną modyfikacją”. Dodał też, że rząd zastrzeże sobie powrót do obowiązku zasłania ust i nosa, gdyby sytuacja epidemiczna się pogorszyła. Wcześniej rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że izolacja i kwarantanna „też raczej powinny zniknąć z naszego życia”, ale ostateczną decyzję miał podjąć premier.

Kwarantanna i izolacja. Dotychczasowe zasady

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w ostatnich tygodniach, izolacja pacjenta z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 trwała siedem dni, jeżeli nie wystąpiły u niego objawy. Lekarz mógł podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli wymagał tego stan zdrowia zakażonego. Z kolei 7-dniowa kwarantanna dotyczyła osób przekraczających polską granicę, mieszkających z osobą zakażoną i osób, które otrzymały skierowanie na test. Kwarantannie nie podlegały m.in. osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną czy osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie. Osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 i mieszkające z osobą, która otrzymała pozytywny wynik, mogły być zwolnione z kwarantanny po uzyskaniu negatywnego wyniku testu.

