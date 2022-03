Aż pięć projektów zmian w Sądzie Najwyższym. Czym jeszcze zajmie się Sejm?

Między 14:00 a 17:15 zaplanowano pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Po nim odbędą się pierwsze czytania czterech innych projektów zmian w sądownictwie. Chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, poselski projekt ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów, poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.

Kwestia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to kluczowy element tych projektów. To od jej likwidacji zależy w dużej mierze, czy zostanie spełniony warunek do odblokowania polskiego Krajowego Planu Odbudowy i wypłat dla Polski z Funduszu Odbudowy, środków przeznaczonych na ożywienie gospodarki po pandemii.

We wtorek późnym wieczorem w mediach pojawiła się wypowiedź ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka o tym, że Komisja Europejska „lada chwila" powinna dać zielone światło na odblokowanie polskiego KPO i jest na to polityczna zgoda Brukseli. Takie zapewnienie polski rząd miał otrzymać od trzech unijnych komisarzy. Minister podkreślił, że Polska spełniła warunek KE dotyczący projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Rzecznik rządu Piotr Mueller nie krył zaskoczenia. – Nie ma takiego porozumienia (w sprawie KPO – red.) Jestem trochę zaskoczony tymi wczorajszymi informacjami – mówił.

Informacja w sprawie działalności Łukasza Mejzy i pandemii

Następnie odbędą się głosowania. Sejm rozstrzygnie też wnioski o uzupełnienie porządku obrad o trzy punkty. Wśród nich znalazła się informacja premiera oraz wicepremiera ds. bezpieczeństwa na temat działań służb prowadzonych wobec działalności spółki VINCI NEOCLINIC Sp. z o.o., która polegała na oferowaniu leczenia ciężko lub nieuleczalnie chorym metodą o niepotwierdzonej skuteczności.

Poza tym premier zamierza przedstawić informacje na temat „planowanej lub realizowanej strategii” rządu w związku z narastającą czwartą falą pandemii oraz w zakresie przeciwdziałania zakażeniom nowym wariantem koronawirusa.

