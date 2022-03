Dymisja w rządzie. Premier poinformował o swojej decyzji

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił pod koniec dzisiejszej konferencji prasowej, iż podjął decyzję o zdymisjonowaniu Piotra Nowaka ze stanowiska ministra rozwoju i technologii.

– Chciałem poinformować, że podjąłem dzisiaj decyzję o dymisji Piotra Nowaka z (funkcji – red.) ministra rozwoju i technologii. Już dzisiaj przekazałem też wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o przyjęcie dymisji. Decyzja jest spowodowana tym, że wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z ministrem – przekazał szef rządu.

Dymisja za KPO?

Decyzja szefa rządu najprawdopodobniej ma związek z – jak się okazuje przedwczesnym – ogłoszeniem przez ministra Nowaka w mediach informacji o tym, że Komisja Europejska "lada chwila" powinna dać zielone światło na odblokowanie polskiego KPO i jest na to polityczna zgoda Brukseli. Nowak poinformował o tym we wtorek późnym wieczorem. Zaskoczenia słowami ministra nie krył w środę w porannym wywiadzie dla Radia Zet rzecznik rządu Piotr Müller. – Nie ma takiego porozumienia (sprawie KPO – red.) Jestem trochę zaskoczony tymi wczorajszymi informacjami – powiedział rzecznik rządu.

Müller przypomniał, że w negocjacjach dotyczących odblokowania KPO uczestniczy premier Mateusz Morawiecki. – Robi to premier Morawiecki bezpośrednio z szefową KE, bo na tym poziomie jest to robione, a na poziomie technicznym, komisyjnym, w tym zespole, z przewodniczącą KE, która delegowała swoich przedstawicieli, robi to minister Buda. Więc jak rozumiem, minister Nowak mógł usłyszeć w kuluarach posiedzenia Rady UE, że jest taka chęć, ale takiej decyzji nie ma. Chciałbym być takim optymistą jak minister Nowak, ale jest jeszcze trochę rzeczy do dopięcia, żeby to było możliwe – stwierdził rzecznik rządu.

W podobnym tonie wypowiedział się w wywiadzie dla Polsat News szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Podczas dzisiejszej konferencji premier podkreślił, że „nie ma jeszcze porozumienia z Komisją Europejską w sprawie KPO”. – Pracujemy nad tym. Minister Waldemar Buda pracuje bardzo intensywnie nad tym od strony technicznej. Ja bardzo często, właściwie co kilka dni rozmawiam o tym z przewodniczącą Ursulą von der Leyen – powiedział szef rządu.

Piotr Nowak objął stanowisko ministra rozwoju i technologii w październiku 2021 roku. Wcześniej był doradcą dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie oraz wicedyrektorem departamentu polityki monetarnej i rynków kapitałowych w MFW