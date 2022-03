Kulisy dymisji Piotra Nowaka. „Nocna rozmowa Morawieckiego z Kaczyńskim”

Ogłoszenie dymisji ministra rozwoju i technologii na koniec konferencji premiera zaskoczyło wszystkich zgromadzonych dziennikarzy. Mateusz Morawiecki uzasadniał ją tym, że wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy. My postanowiliśmy zapytać osobę z otoczenia premiera, co to oznacza.

– Powodem dymisji Piotra Nowaka, oprócz wypowiedzi na temat politycznej zgody Komisji Europejskiej na uruchomienie KPO, był brak pomocy dla polskich firm na Ukrainie oraz brak koordynacji działań w ministerstwie. Premier powiedział Nowakowi, że nie zajmował się resortem – mówi nasz rozmówca z kręgów rządowych. O dymisji ministra rozwoju i technologii Mateusz Morawiecki miał rozmawiać wczoraj w nocy, po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.