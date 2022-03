Pomoc obywatelom Ukrainy. Senat przyjął nowelizację ustawy

Za nowelizacją głosowało 96 senatorów. Od głosu wstrzymała się jedna osoba.

„Ustawa przewiduje, że wskazane organy administracji rządowej i inne jednostki, a także spółki z udziałem Skarbu Państwa użyczą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego pomagającym Ukraińcom ośrodki wypoczynkowe jako tymczasowe miejsca zakwaterowania” – poinformował Senat RP.

Ustawa o pomocy uchodźcom. Głos samorządów

W środę nowelizacją ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy pilnie zajął się Sejm. Posłowie podkreślali, że zgodnie z umową będą szybko procedować zmianę i nie będą zgłaszać poprawek. Sejm przyjął nowelizację. Za głosowało 456 posłów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

– W pierwotnym brzmieniu ustawa stanowiła, że pomoc będzie udzielana uchodźcom, którzy dotarli do Polski „bezpośrednio” z Ukrainy, a teraz to ograniczenie ma być zniesione i będą mogły z niej skorzystać też osoby, które dotarły do Polski przez Słowację, Rumunię czy Mołdawię. Z kolei sformułowanie „wjechał” ma być zastąpione słowem „przybył – mówił Zdzisław Sipiera (PiS).

Ponadto nowelizacja przewiduje utworzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi oraz byli umieszczeni w pieczy zastępczej w Ukrainie. Za prowadzenie ewidencji będzie odpowiadać minister rodziny i polityki społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, odnosząc się do nowelizacji, zapowiedział, że za dwa tygodnie będą kolejne poprawki do ustawy o pomocy uchodźcom. – To będzie większa nowelizacja, która usprawni przepisy, załata luki. Słuchamy samorządowców, wojewodów – mówił.